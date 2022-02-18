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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 08:49
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    • 18.02.2022 09:08
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    İndirim oyunu yapan yandı! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak

    Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelik değişikliği yaptı. Bundan böyle indirimli satılan mal ya da hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette topluca gösterilecek. Fiyatlarda fahiş artışlar yapanlar ile stokçuluk yapanlar ise para cezasına çarptırılacak. Bu kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Stokçuluğa karşı alınan kararlar ise bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.

    İndirim oyunu yapan yandı! 1 Mart’tan itibaren geçerli

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte; indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesinde, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listelerinin etikette gösterileceği ifade edildi.



    İndirimli malın, indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı aktarılan yönetmelikte, meyve ve Sebze gibi ürünlerde ise Indirim oranı ve miktarının, indirimli fiyattan bir önceki fiyata göre belirleneceği ifade edildi.

    Söz konusu değişikliğe ilişkin yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi: "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır.

        Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir." Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

        FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPANLARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK
        Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir diğer yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

        Yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verileceği belirtildi.

        Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi.

            BAKAN MUŞ DUYURDU
            Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

            Vatandaşları sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım attıklarını belirten Muş, "1 Mart'tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde, indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

            ETİKET VE LİSTELERDEKİ HUSUSLAR TÜRKÇE YAZILACAK
            Yönetmelikle fiyat etiketi ve indirimli satışlarda uygulanacak diğer kriterler de düzenlendi.

            Buna göre, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

            Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.

            İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

            Yönetmelik, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

            HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK
            Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

            Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket edenlere öngörülen idari para cezaları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından verilecek.

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            Haberler Ekonomi İndirim oyunu yapan yandı! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak
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