Bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaföre %25 elektrik indirimi uygulanacak mı? Elektrik indirimden kimler, hangi esnaf yararlanacak?

Elektrik indirimine dair merak edilenler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan elektrik faturalarını ucuzlatacak düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Vatandaşın elektriğinde zam oranı geri çekilecek. Esnafa ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Örnek hesaplama ile esnafa gelen yüksek faturaların 250 ila 500 TL arasında düşebileceği belirtildi. Peki, Elektrik indirimden hangi esnaf yararlanacak? Bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaföre %25 elektrik indirimi uygulanacak mı? Elektrik indirimi ne zaman başlayacak? İşte tüm sorular ve cevapları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği elektrikteki yeni düzenlemeler 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece, vatandaşın üzerindeki fatura yükü azaltılacak. Yapılacak düzenlemeler kapsamında bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem getirilecek.
Ortalama bir kademe miktarı belirlenerek, o kademenin altındaki esnafın faturası yüzde 25 daha indirimli olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüzde 500'ler seviyesinde arttığı bu dönemde yeni bir destek paketini hayata geçirecek.
MESKENDE ZAM ORANI GERİ ÇEKİLECEK
1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı. 1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.