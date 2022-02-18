EYT’liye emeklilik formülü! Milyonlarca emeklinin beklediği çalışmanın içeriğinde ipuçları geliyor

Emeklilik için yaş şartını bekleyen EYT'lilere yönelik düzenleme için geri sayım sürerken, çalışmanın içeriği ile ilgili de ipuçları gelmeye devam ediyor. Çalışma sırasında öncelikle kapsam detaylı bir şekilde belirlenecek. Kapsamın belirlenmesinin ardından bu kez hangi şartlarda emeklilik hakkı verileceğinin de belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada kimin hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı önem kazanıyor. Yani primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur Emekli Sadığı gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor. Ancak SSK'lılar açısından bakıldığında prim ve yıl şartı belirleyici rol oynuyor. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının tanınması da söz konusu olabilecek. Bütün bu formüllerin çalışılıp karar verilmesi gerekiyor. Böylece şartları da belirlenecek.
DOĞALGAZ FATURASI DEVLETTEN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak doğalgaz desteği için başvurular bugün başlıyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Ödemeler ise Mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak.
HASTAYA DAHA YÜKSEK
4 milyon haneye verilecek destek yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında olacak. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı olanların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Hak sahibi kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
Merkez Bankası bu yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmedi. PPK, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin devamı için uzun vadeli TL yatırım kredilerinin önemine dikkat çekti. Açıklamada, "Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" denildi.
QUATTRO İSTANBUL SATIŞA ÇIKIYOR
Quattro İstanbul'un sınırlı sayıdaki daireleri RAMS Global güvencesiyle 19-20 Şubat tarihlerinde ön lansman için İstanbulluların beğenisine sunuluyor. İstanbul Finans Merkezi'ne 4 dakika mesafede bulunan Quattro İstanbul, toplam 576 daireden oluşuyor. Tapunun hazır olduğu proje, 2022 yazında teslim edilmeyi bekliyor. Quattro İstanbul'da 1+1 daireler 60-76 metrekare, 2+1 daireler ise 93-101 metrekare aralığında tasarlandı.