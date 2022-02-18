EYT’liye emeklilik formülü! Milyonlarca emeklinin beklediği çalışmanın içeriğinde ipuçları geliyor

Emeklilik için yaş şartını bekleyen EYT'lilere yönelik düzenleme için geri sayım sürerken, çalışmanın içeriği ile ilgili de ipuçları gelmeye devam ediyor. Çalışma sırasında öncelikle kapsam detaylı bir şekilde belirlenecek. Kapsamın belirlenmesinin ardından bu kez hangi şartlarda emeklilik hakkı verileceğinin de belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada kimin hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı önem kazanıyor. Yani primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur Emekli Sadığı gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor. Ancak SSK'lılar açısından bakıldığında prim ve yıl şartı belirleyici rol oynuyor. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının tanınması da söz konusu olabilecek. Bütün bu formüllerin çalışılıp karar verilmesi gerekiyor. Böylece şartları da belirlenecek.