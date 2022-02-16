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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 14:13
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    • 16.02.2022 14:13
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    3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son açıklamalar nelerdir? İşte son durum...

    3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda son dakika gelişmeleri büyük bir merakla takip ediliyor. Yapılan son açıklamaya göre, Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün gerçekleştirildi. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son açıklamalar nelerdir? İşte son durum...

    3600 ek gösterge nedir?

    3600 ek gösterge son günlerde sık sık gündeme gelen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişi konu hakkındaki son dakika gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Bilindiği üzere Hükümet ve Memur-Sen'in 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacağı açıklanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son açıklamalar nelerdir? İşte son gelişmeler...

    BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

    EK GÖSTERGE, UNVAN VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

    Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        MAYIS AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

        3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son açıklamalar nelerdir? İşte son durum...
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