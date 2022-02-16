3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son açıklamalar nelerdir? İşte son durum...

3600 ek gösterge son günlerde sık sık gündeme gelen konulardan birisi oldu. Milyonlarca kişi konu hakkındaki son dakika gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Bilindiği üzere Hükümet ve Memur-Sen'in 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacağı açıklanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son açıklamalar nelerdir? İşte son gelişmeler...
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.
EK GÖSTERGE, UNVAN VE DERECELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.