OGS ve HGS farkı nedir, hangisi daha avantajlı? HGS ve OGS açılımı nedir? OGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

OGS ETİKETİ OLAN ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.