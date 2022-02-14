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    • Ekonomi
    • 14.02.2022 12:43
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    • 14.02.2022 12:50
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    OGS ve HGS farkı nedir, hangisi daha avantajlı? HGS ve OGS açılımı nedir? OGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

    Ulaştırma Bakanlığı tarafından OGS'nin kaldırılarak yerine HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği açıklandı. 31 Mart`tan itibaren OGS'nin kaldırılacağı ve otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden yapılacağı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından, "OGS ve HGS farkı nedir, hangisi daha avantajlı? HGS ve OGS açılımı nedir? OGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?" sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte detaylar

    takvim.com.tr
    OGS ve HGS farkı nedir, hangisi daha avantajlı?

    Son dakika haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart`tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği belirtildi. Peki, OGS ve HGS farkı nedir, hangisi daha avantajlı? HGS ve OGS açılımı nedir? OGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    OGS KALKTI MI?

    Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada OGS'nin kaldırıldığı bildirildi. Buna göre, OGS uygulaması 31 Mart'tan itibaren kaldırılacak.

    OGS ETİKETİ OLAN ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını duyurdu.
    Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

        İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart'tan itibaren OGS'nin kaldırılacağı açıklanırken, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir.

        OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.

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        OGS VE HGS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

        OGS'nin açılımı Otomatik Geçiş Sistemi'dir ve araç içine yerleştirilen elektronik bir cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan duraksamadan geçmeyi sağlar.

        OGS'ye Vakıfbank, İş Bankası, Denizbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası yetkili şubelerinden veya internet şubelerinden başvurulabiliyor.

        OGS cihazında, geçiş ücreti karşılığı kadar kredi bulunması zorunlu olduğundan otomatik ödeme talimatıyla kredi kartına bağlanıyor.

        HGS, açılımı Hızlı Geçiş Sistemi olan yeni sistemdir. KGS'nin yerini alması planlanan HGS karayollarında nakit para tahsilatını sonlandıracaktır. KGS sistemindeki kontör bitmesi, gişelerde dur-kalk yapılması sorunu çözülecek ve trafik yoğunluğu da azalacaktır.
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        Haberler Ekonomi OGS ve HGS farkı nedir, hangisi daha avantajlı? HGS ve OGS açılımı nedir? OGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?
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