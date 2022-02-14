Son dakika haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart`tan itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği belirtildi. Peki, OGS ve HGS farkı nedir, hangisi daha avantajlı? HGS ve OGS açılımı nedir? OGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
OGS KALKTI MI?
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada OGS'nin kaldırıldığı bildirildi. Buna göre, OGS uygulaması 31 Mart'tan itibaren kaldırılacak.
OGS ETİKETİ OLAN ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.