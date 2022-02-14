OGS nedir, neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı. Duyuruda otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı bilgisi yer aldı. Milyonlarca sürücü de konuya ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Pek çok kişi OGS ve HGS arasındaki farkı bilmiyor. OGS'ye borcu olanlar da sorgulama işlemi yapmak istiyor. OGS ve HGS borç sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Peki OGS nedir? neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? Otomatik Geçiş Sistemi yerine HGS mi kullanılacak? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...