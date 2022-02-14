OGS nedir, neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı. Duyuruda otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı bilgisi yer aldı. Milyonlarca sürücü de konuya ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Pek çok kişi OGS ve HGS arasındaki farkı bilmiyor. OGS'ye borcu olanlar da sorgulama işlemi yapmak istiyor. OGS ve HGS borç sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Peki OGS nedir? neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? Otomatik Geçiş Sistemi yerine HGS mi kullanılacak? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...
OGS KALDIRILDI MI, NEDEN?
Son dakika haberine göre OGS kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığına ilişkin basın duyurusu yaptı.
KARIŞIKLIĞA NEDEN OLUYORDU
Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.
31 MAR'TA UYGULAMAYA GEÇİLECEK
İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart'tan itibaren OGS'nin kaldırılacağı açıklanırken, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.
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