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    • Ekonomi
    • 14.02.2022 12:37
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    • 14.02.2022 12:53
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    OGS nedir, neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır?

    Son dakika haberi! Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından OGS hakkında açıklama yapıldı. Buna göre otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Peki OGS nedir? neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? Otomatik Geçiş Sistemi yerine HGS mi kullanılacak? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır?

    OGS nedir, neden kalktı?

    Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı. Duyuruda otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı bilgisi yer aldı. Milyonlarca sürücü de konuya ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Pek çok kişi OGS ve HGS arasındaki farkı bilmiyor. OGS'ye borcu olanlar da sorgulama işlemi yapmak istiyor. OGS ve HGS borç sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Peki OGS nedir? neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? Otomatik Geçiş Sistemi yerine HGS mi kullanılacak? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylı bilgiler...

    OGS KALDIRILDI MI, NEDEN?

    Son dakika haberine göre OGS kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığına ilişkin basın duyurusu yaptı.

    KARIŞIKLIĞA NEDEN OLUYORDU

    Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

    31 MAR'TA UYGULAMAYA GEÇİLECEK

    İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart'tan itibaren OGS'nin kaldırılacağı açıklanırken, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.

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        OGS NEDİR?

        Otomatik Geçiş Sistemi, Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir.

        OGS ÜCRETİ

        Köprü ve otoyollarda araçlar 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir.

        1.Sınıf Araçlar: Aks aralığı (dingil mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar 1.sınıftır.

        2.Sınıf Araçlar: Aks aralığı 3.20 metre ve üzerinde olan her türlü 2 akslı araç 2.sınıftır.

        3.Sınıf Araçlar: Aks adedi (dingil sayısı) 3 tane olan her türlü araç 3.sınıf araçtır.

        4.Sınıf Araçlar: Dingil sayısı 4 ve 5 adet olan her türlü araç 4.sınıf araçtır.

        5.Sınıf Araçlar: Dingil sayısı 6 ve daha fazla olan kamyon treyler vb.araçlardır.

        ** Motosikletler 1. sınıf araç kapsamındadır. Bu yüzden 1. sınıf araç olarak OGS abonesi olmalıdır.

        OGS cihaz ücretleri bankadan bankaya farklılık göstermektedir.

        2021 yılında bankalarda uygulanan OGS cihaz fiyatları 2021 aşağıdaki şekildedir:

        Banka Fiyat Garanti BBVA 120 TL

        Ziraat Bankası 100 TL – Etiket Bedeli: 80 TL

        Vakıfbank 95 TL

        İş Bankası 80 TL

        Denizbak 55 TL – Cihaz Bedeli: 25 TL Depozito: 30 TL
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        Haberler Ekonomi OGS nedir, neden kalktı? 2022 OGS ücreti ne kadar? OGS- HGS borç sorgulama nasıl yapılır?
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