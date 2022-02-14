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    • Ekonomi
    • 15.02.2022 08:37
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    • 15.02.2022 08:37
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    Her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir? 28.248 TL'ye varan sosyal yardım imkanı geliyor!

    Aile Bakanlığı bazı hastalıklar hedefiyle vatandaşlara destek oluyor. Aylık derli toplu maaş yardımı sağlayan Aile Bakanlığı'nın 2022 yılı destek tutarları da açıklandı. İşte hastalar hedefiyle yeni destekler.

    takvim.com.tr
    28.248 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

    Aile Bakanlığı'nın 2022 senesi destek uygulaması arasında hastalığı tespit edilen vatandaşlara ödenecek yardımlar da bulunuyor. Bakanlık 2022 senesinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla vatandaşlara aylık ödemeler yapacak. Bu anlamda Tüberküloz ve SSPE hastalığı bağlamında psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastalar amacıyla sağlanan destek nakdi yardım kapsamına aylık ödenir. Öte yandan evde bakım yardımı almayan, süreğen hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan kişilerin yaşadığı yerlere elektrik desteği veriliyor.

    SENELİK DESTEK 28.248 TL

    Aİle Bakanlığı vatandaşlara destek ödemesi yapar. Bu anlamda Tüberküloz ve SSPE hastalığı bağlamında psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastalar amacıyla sağlanan destek nakdi yardım kapsamına aylık ödenir. Bu desteği alabilmek isteyen vatandaşlar başvurularını Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerine yapması gerekir. Ödemeler Tüberküloz ya da SSPE hastası olan vatandaşın ya da hastaya bakmakla yükümlü vatandaşa ödenir. 2022 senesi destek tutarı ise aylık 2 bin 354 TL, yıllık ise 28.248 TL'dir.

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    ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ VERİLİYOR

    2828 sayılı kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, süreğen hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan kişilerin yaşadığı yerlere elektrik desteği veriliyor. Destek ödemesi "Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği" şeklinde ayrı ayrı ödenebilir. Destek ödemeleri amacıyla Aile Bakanlığı birimlerine müracaat yapılabilir

        HASTALARA PARA DESTEĞİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birtakım hastalıklara dair özel nakit destekler veriyor. Bu hastalıklardan bir tanesi ise Silikozis hastaları oluyor. Bu hastalara hafif silikozis aylığı 1.870 TL, orta silikozis aylığı 1.870 TL ve ağır silikozis aylığı olarak 2.137 TL ödeme yapılıyor.

        HER AY EĞİTİM YARDIMI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan temin edilen bir başka sosyal yardım da şartlı eğitim yardımı oluyor. Sosyal emniyeti olmayan ama gereksinim sahibi olan ailelere çocuklarının örgün eğitime devam edebilmeleri amacıyla nakit destek veriliyor. İlk ve orta öğretim çağında çocukları tespit edilen aileler bu sosyal yardımdan yararlanabiliyorlar.

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        Haberler Ekonomi Her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir? 28.248 TL'ye varan sosyal yardım imkanı geliyor!
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