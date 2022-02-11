Geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle birleştiren İŞKUR ise şimdi 70 bini aşkın işçi arıyor





İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul, 16 bin 200 kişi ile Ocak'ta işe yerleştirmenin en çok olduğu il oldu. İstanbul'u 8 bin 864 ile Konya, 8 bin 323 ile Kocaeli, 7 bin 902 ile Ankara ve 4 bin 856 ile İzmir takip etti. Ocak ayında en az işe yerleştirme ise Hakkari, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli'de gerçekleşti. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.