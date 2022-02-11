Geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle birleştiren İŞKUR ise şimdi 70 bini aşkın işçi arıyor

İş arayanlar dikkat! Özel sektör, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla onbinlerce personel arıyor. Geçen ay 112 bin 992 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da, halen 70 bini aşkın açık iş bulunuyor.
LİSTE BAŞI MESLEKLER
En çok 13 bin 336 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 52 kişiyle temizlik görevlisi, bin 725 kişiyle makineci (dikiş), bin 644 kişiyle satış danışmanı ve bin 352 kişiyle garson takip ediyor. İŞKUR'a Ocak ayında 158 bin 425 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 99.7'si özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayisinden alındı. Kurum, geçen ay yüzde 65.4'ü erkek, yüzde 34.6'sı kadın olmak üzere 112 bin 992 kişiyi iş sahibi yaptı. En fazla işe yerleştirme satış danışmanı veya uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde oldu.
İSTANBUL İLK SIRADA
İstanbul, 16 bin 200 kişi ile Ocak'ta işe yerleştirmenin en çok olduğu il oldu. İstanbul'u 8 bin 864 ile Konya, 8 bin 323 ile Kocaeli, 7 bin 902 ile Ankara ve 4 bin 856 ile İzmir takip etti. Ocak ayında en az işe yerleştirme ise Hakkari, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli'de gerçekleşti. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.