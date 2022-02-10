2022 zammı ile birlikte asgari ücret günlük maaş ne kadar oldu? Asgari ücret 2022 günlük yevmiye ne kadar?

İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 166,80 TL, aylık tutarı ise 5.004 TL olarak uygulanacaktır.

Konuyla ilgili her hangi bir Gelir Vergisi Genel Tebliği ve/veya Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmamış olmakla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri tarafından yapılan basın açıklamalarında, asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin kaldırıldığı, asgari ücreti aşan ücret ödemelerinde ise asgari ücrete isabet eden gelir vergisi ve damga verisinin alınmayacağı yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Konuya dair yasal mevzuat yayınlandıktan sonra uygulama esasları netleştirilecek olup gelişmelere dair sirkülerimiz ayrıca yayınlanacaktır.

SGK Taban ve Tavan Ücreti ile Asgari Ücret ve yasal kesintilerine ilişkin tutarlar aşağıdaki şekildedir.