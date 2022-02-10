Yastık altı altın için yeni model! 5 bin ton altın ekonomiye kazandırılacak! İşte 10 adımda yeni sistemin işleyişi...

Yastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik model cumartesi günü açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasında son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni modeli İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi. Nebati'nin açıklayacağı sistemin; vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem olması bekleniyor. Yeni modelde Ayşe teyze altınıyla birlikte kuyumcuya ya da Darphane'ye giderek sertifika alacak. Alım, satım farkından kurtulurken, kâr payı da alacak. Altınını istediği tarihte sertifikasıyla geri alabilecek.
250-350 MİLYAR DOLARLIK ALTIN
Ekonomi yönetiminin bir süredir yürüttüğü yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik modele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Londra'da açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarında uzun vadeli istikrarın önemine değinen Bakan Nebati, kendileri açısından önemli olanın döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi olduğunu söyledi. Türkiye'de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını kaydeden Nebati, bu paketle birlikte yastık altındaki altının sisteme sokulacağını ifade etti.
Yastık altında 5 bin ton Altın olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Nebati, "Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası'na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi" dedi. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre, yastık altındaki altın ekonomiye şu adımlarla kazandırılacak: