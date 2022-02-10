Yastık altı altın için yeni model! 5 bin ton altın ekonomiye kazandırılacak! İşte 10 adımda yeni sistemin işleyişi...

SERTİFALI KUYUMCU

5- Ayşe teyze altınını kuyumcuya ya da Darphane'ye teslim edebilecek. Daha önce altının sisteme dahil edilmesi çalışmaları çerevesinde anlaşma yapılan kuyumcu sayısı artırılacak. 150 civarında olan kuyumcu sayısının bin 500'e kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı ifade ediliyor.

6- Altın için getirilen sisteme pırlanta gibi değerli taşların da dahil olabileceği dile getiriliyor.