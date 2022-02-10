Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.02.2022 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 09:07
    ABONE OL

    Kredi Garanti Fonu (KGF) 2022 kredisinden kimler yararlanacak? KGF kredisi nedir, ne zaman çıkacak? Hangi bankalar KGF kredisi verecek?

    Hükümet, iş dünyasını rahatlatacak Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak, toplam 60 milyar TL'ye ulaşacak ucuz ve uzun vadeli kredi paketi hazırlıklarını tamamladı. KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Peki, KGF kredisi nedir, ne zaman çıkacak? Kredi Garanti Fonu (KGF) 2022 kredisinden kimler yararlanacak? Hangi bankalar KGF kredisi verecek?

    takvim.com.tr
    KGF kredisi nedir, ne zaman çıkacak?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paket hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme, yatırım kredileri vermeye yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paket ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bu paketle birlikte bankalar 10 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz dönemli, yüzde 16 faizle iş dünyasına TL kredisi verecek. Peki, KGF kredisi nedir, ne zaman çıkacak? Kredi Garanti Fonu (KGF) 2022 kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!

    KREDİ GARANTİ FONU (KGF) 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açıldı.

    Hükümet, iş dünyasını rahatlatacak Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak, toplam 60 milyar TL'ye ulaşacak ucuz ve uzun vadeli kredi paketi hazırlıklarını tamamladı.

    KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hafta sonu detayları açıklaması bekleniyor.

        ANINDA NAKİT PARA

        KGF teminatıyla sağlanacak krediler üç ayrı pakette kullandırılacak. Yatırım destek paketi, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara verilecek. Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler ihracat destek paketinden yararlanacak.

        KOBİ'lerin işletme harcamalarını gidermeleri için kartlı ödeme desteği sunulacak. Bankalar bu konuda altyapıyı hazırladı. Kartlı ödeme desteği, kredili mevduat hesabı yani KMH gibi vadesiz mevduat hesabına tanımlanacak.

        Sabah'ta yer alan habere göre esnaf ve KOBİ'lere limiti önceden belirlenmiş ve hesabına tanımlanmış nakit para desteği sunulacak. Böylece, acil nakit ihtiyaçları yeni destek paketiyle karşılanabilecek.

        Yeni destek paketlerinde faiz oranlarıyla ilgili çalışma da yapıldı. Bankalar, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)+1.5 puan önerisinden bulundu. Şu anda TLREF faizi yüzde 14.5. Bunun üzerine 1.5 puan daha eklendiğinde verilecek destek paketlerinde kredi faizleri yüzde 16 olacak.

        Bu da şu anda piyasadaki yatırım ve işletme kredisi faizlerinin 10 puan altında. Halen birçok bankada ticari kredi fraizleri yüzde 26-27 bandında seyrediyor.

        VADE 10 YIL PLANLANDI

        Edinilen bilgilere göre, işletme ve yatırım kredileri şeklinde planlanan paketle iş dünyasına uzun vadeli TL cinsi kredilerle nefes aldırılacak. Kredilerin vadesinin 8 ila 10 yıl olması düşünülüyor. Bankacılar, yatırım kredilerinde 1 yıl anapara ödemesiz dönem getirileceğini belirtiyor.

        İŞ DÜNYASI MEMNUN

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni desteklerin piyasalara olumlu yönde etki edeceğine inandıklarını aktararak, "Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        KREDİ GARANTİ FONU (KGF) NEDİR?

        Öncelikle Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir? KGF'nin internet sitesinde bu konuyla ilgili şu bilgi veriliyor: KGF, 1991 yılında kurulmuş olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

            KGF KREDİ VERİR Mİ?

            Kredi Garanti Fonu bir kefalet kuruluşudur. Yani görev tanımında kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle Bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır.

            KGF'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

            KGF, (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlar. KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

            Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank'a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100'e kadar kefalet sağlanmaktadır.

            KGF KREDİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

            KGF'nin internet sitesinde KGF kredisi ödenmezse ne olur sorusu şöyle yanıtlanıyor: İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF'den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu yerine getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ankara’da kritik zirve: İndirim formülleri masada!
            Haberler Ekonomi Kredi Garanti Fonu (KGF) 2022 kredisinden kimler yararlanacak? KGF kredisi nedir, ne zaman çıkacak? Hangi bankalar KGF kredisi verecek?
                SON DAKİKA