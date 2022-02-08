Güncel akaryakıt fiyatlarına liste halinde haberimizde yer verdik! Son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında benzin, mazot fiyatları geliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine, benzine ve LPG'ye zam gelmişti. Son olarak da 7 Şubat'ta motorine zam geldi. 8 Şubat 2022 tarihinde de benzine, motorine zam geldi mi merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde LPG, motorin ve benzin fiyatı EPGİS tarafından güncel haliyle paylaşılıyor. Peki Benzine yeni zam var mı, ne kadar, kaç TL? İşte 8 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları güncel, yeni: Benzin, Mazot, Motorin, Otogaz, LPG...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
MAZOT
EPGİS tarafından 7 Şubat Pazartesi günü yapılan duyuruda motorin fiyatlarına 8 Şubat itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 80 kuruş zam yapıldığı açıklandı.
Duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 80 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI
LPG'nin litre fiyatına 3 Şubat akşam saatlerinde gelen 40 kuruş zamdan sonra LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 9,09 liradan 9,49 liraya, İstanbul'da ortalama 9,05 liradan 9,45 liraya ve İzmir'de 8,93 liradan 9,33 liraya çıktı.
MOTORİN LİTRE FİYATI
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyurulan 7 Şubat tarihli 80 kuruşluk motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,66 liradan 15,46 liraya yükselecek.
Motorinin litresi İstanbul'da 14,59 liradan 15,39 liraya, İzmir'de ise 14,66 liradan 15,46 liraya çıkacak.
BENZİN LİTRE FİYATI
Benzinin litre fiyatına gelen 39 kuruş zamdan sonra Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,51 lira oldu.
Benzinin litresi İstanbul'da 14,05 liradan 14,44 liraya, İzmir'de 14,13 liradan 14,52 liraya çıktı.