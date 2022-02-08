Güncel akaryakıt fiyatlarına liste halinde haberimizde yer verdik! Son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında benzin, mazot fiyatları geliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine, benzine ve LPG'ye zam gelmişti. Son olarak da 7 Şubat'ta motorine zam geldi. 8 Şubat 2022 tarihinde de benzine, motorine zam geldi mi merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde LPG, motorin ve benzin fiyatı EPGİS tarafından güncel haliyle paylaşılıyor. Peki Benzine yeni zam var mı, ne kadar, kaç TL? İşte 8 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları güncel, yeni: Benzin, Mazot, Motorin, Otogaz, LPG...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

MAZOT

EPGİS tarafından 7 Şubat Pazartesi günü yapılan duyuruda motorin fiyatlarına 8 Şubat itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 80 kuruş zam yapıldığı açıklandı.