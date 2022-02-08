İşsizi alana 5.500 liraya kadar para verilecek! Her çalışana ise 1025 TL'lik yardım müjdesi geldi

İŞSİZ VATANDAŞI İŞE ALANA 5.500 LİRAYA KADAR DESTEK

İŞKUR, bilhassa son altı aydır işsiz gençlerin işe girmesine destek olmak amacıyla işverenlere destek ödemesi yapıyor. Buna göre 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlere müracaat yapmaları halinde 733 lira ile 5.500 lira arasında destek ödemesi yapılacak. Bu destekten yararlanılabilmesi amacıyla vatandaşın altı aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki altı ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.