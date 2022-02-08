İşsizi alana 5.500 liraya kadar para verilecek! Her çalışana ise 1025 TL'lik yardım müjdesi geldi

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere verdiği prim desteği bin 25 liraya çıktı. Destek amacıyla vatandaşın kendisinin yardım alma koşulu bulunmuyor. Sosyal yardım alan 5 milyon vatandaştan çalışabilecek halde olanlara istihdam amacıyla bütün imkânlar seferber ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu'nun, sosyal yardım alanların kendilerine makul iş ve meslek kursu, programlarından yararlanmasını sağlayarak, özel sektörde işe yerleştirdiğini söyledi.
AİLEDEN BİR KİŞİNİN YARDIM ALMASI YETERLİ
Sosyal yardım alan vatandaşları istihdam eden işletmelere bir sene süre ile prim desteği veriliyor. Geçen sene 733.39 lira olan destek tutarı bu sene bin 25 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek bağlamında son bir sene içerisinde nakdi derli toplu sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor.
Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir bireyin bulunması yeterli oluyor. Ayrıca, aile içerisindeki birey başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu sene amacıyla 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.