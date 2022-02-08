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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 08:34
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    • 09.02.2022 08:34
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    İşsizi alana 5.500 liraya kadar para verilecek! Her çalışana ise 1025 TL'lik yardım müjdesi geldi

    Sosyal yardım alan vatandaşları istihdam eden işletmelere bir yıl vakit ile prim desteği veriliyor. Geçen yıl 733.39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek hedefiyle son bir yıl içinde nakdi derli toplu sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir vatandaşın bulunması yeterli oluyor. Ayrıca, aile içindeki vatandaş başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu yıl hedefiyle 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

    Devletten her çalışana 1025 TL’lik yardım

    Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere verdiği prim desteği bin 25 liraya çıktı. Destek amacıyla vatandaşın kendisinin yardım alma koşulu bulunmuyor. Sosyal yardım alan 5 milyon vatandaştan çalışabilecek halde olanlara istihdam amacıyla bütün imkânlar seferber ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu'nun, sosyal yardım alanların kendilerine makul iş ve meslek kursu, programlarından yararlanmasını sağlayarak, özel sektörde işe yerleştirdiğini söyledi.

    AİLEDEN BİR KİŞİNİN YARDIM ALMASI YETERLİ

    Sosyal yardım alan vatandaşları istihdam eden işletmelere bir sene süre ile prim desteği veriliyor. Geçen sene 733.39 lira olan destek tutarı bu sene bin 25 liraya çıktı. Bu destekten yararlanabilmek bağlamında son bir sene içerisinde nakdi derli toplu sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor.

    Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir bireyin bulunması yeterli oluyor. Ayrıca, aile içerisindeki birey başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu sene amacıyla 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

        Sosyal yardım alanların istihdamına dair soru önergesini yanıtlayan Bilgin, "Sosyal yardım yararlanıcıları arasından çalışabilir halde olanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunularak kendilerine makul kurs, programlardan yararlanmaları sağlanıyor. Özel sektörde işe yerleştirilmelerine aracılık yapılması şeklinde bağlantı kuruluyor" diye konuştu.

        İŞSİZ VATANDAŞI İŞE ALANA 5.500 LİRAYA KADAR DESTEK

        İŞKUR, bilhassa son altı aydır işsiz gençlerin işe girmesine destek olmak amacıyla işverenlere destek ödemesi yapıyor. Buna göre 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlere müracaat yapmaları halinde 733 lira ile 5.500 lira arasında destek ödemesi yapılacak. Bu destekten yararlanılabilmesi amacıyla vatandaşın altı aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki altı ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.

        Kayıtlı olan işsizler arasında olması kaydıyla özel sektör doğrultusundan istihdam edilenlerin primi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrultusundan karşılanıyor. Bakanlar Kurulu bu zamanı bir sene uzatmaya yetki sahibi olacak. Yapılan denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı bildirmediği saptanan işverenler bir sene süre ile bu destekten yararlanamayacak. İşverenlerde işe alınacak bireyin sahip olunan çalışanlara ek olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, primlerini meşru sürede yatırması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi İşsizi alana 5.500 liraya kadar para verilecek! Her çalışana ise 1025 TL'lik yardım müjdesi geldi
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