Altın fiyatı tepetaklak oldu! Altında bomba gelişme! Bu ayın sonuna kadar... 0.5, 1 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ve çeyrek altın grafik anlık kaç TL?

ALTIN FİYATI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

İngiltere odaklı broker Sucden Financial, 2022 amacıyla en son üç aylık metaller görünümünü yayınladı. Fed politikası ile enflasyonist baskılar arasındaki ayrışmaya yoğunlaşan raporda, dalgalanmanın bir vakit daha devam edeceği belirtildi. Fakat metallerin destek seviyelerinin de koruyacağı kaydedildi. Raporda ilaveten Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın metaller, enerji ve tahıl ihracatı üstünde olumsuz etkiler oluşturarak hali daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor.

Raporda altın fiyatları amacıyla, "Altının, devam eden enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının fiyat baskılarını düşük tutmak amacıyla yeteri kadar çaba göstermediği endişeleriyle güçleneceğini ön görü ediyoruz" denildi.