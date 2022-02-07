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    • Ekonomi
    • 07.02.2022 08:45
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    • 07.02.2022 09:49
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    Altın fiyatı tepetaklak oldu! Altında bomba gelişme! Bu ayın sonuna kadar... 0.5, 1 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ve çeyrek altın grafik anlık kaç TL?

    Altın fiyatları için adeta bomba gelişmeler yaşanıyor! Bu anlamda altın bir iniyor bir çıkıyor. Altın fiyatları ile alakalı son dakika gelişmesi bağlamında analistler merkez bankalarının enflasyon baskılarıyla mücadelede şahin bir duruşu tercih etmelerinin 2022 görünümünü belirsizleştirdiğini ifade etse de bu tür bir ortamda altının bir ismim öne çıkarak yatırımcılara göreli bir güç gösterdiğini kaydettiler. 2020 yılının ikinci %50 sinde merkez bankaları korona virüs salgınından etkilenmiş ekonomileri ek teşvik paketleriyle desteklerken ve faiz oranları düşük seviyelerdeyken altın fiyatları ons başına 2000 dolar düzeyinin üstüne çıkmıştı. Peki 0.5, 1 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ve çeyrek altın grafik anlık kaç TL?

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları için tarih ve rakam verildi! Bu ayın sonuna kadar...

    Altın fiyatları ile alakalı tarih ve rakam verildi. Şubat ayının sonuna işaret edildi. Altın fiyatlarında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Gram altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? Uzman isim tarih sunarak duyurdu. Fiyatlarda dalgalanmalar devam ediyor. Altın fiyatlarında büyük bir değişim şu an amacıyla gözlenmese de önümüzdeki ay bağlamında kritik bir ön görü geldi. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL civarında bulunuyor. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş bekleniyor mu?

    Ekonomide son dönemde meydana gelen makroekonomik hal sonunda bundan sonra teşviklerin kısılacağı ve büyük ihtimalle çoğu ekonomide çoklu adette faiz arıtımına gidileceği beklentisi hakim. Analistler piyasalarda para politikasının sıkılaştırılacağının aylardır konuşuluyor olması ve bu yönde siyaset geliştirilmesinin oluşturduğu ters rüzgârların altın fiyatlarını olumsuz etkilemediğini belirtiyor.

    ALTIN FİYATI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

    İngiltere odaklı broker Sucden Financial, 2022 amacıyla en son üç aylık metaller görünümünü yayınladı. Fed politikası ile enflasyonist baskılar arasındaki ayrışmaya yoğunlaşan raporda, dalgalanmanın bir vakit daha devam edeceği belirtildi. Fakat metallerin destek seviyelerinin de koruyacağı kaydedildi. Raporda ilaveten Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın metaller, enerji ve tahıl ihracatı üstünde olumsuz etkiler oluşturarak hali daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor.

    Raporda altın fiyatları amacıyla, "Altının, devam eden enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının fiyat baskılarını düşük tutmak amacıyla yeteri kadar çaba göstermediği endişeleriyle güçleneceğini ön görü ediyoruz" denildi.

        Şirket altın fiyatları amacıyla genel bakış açılarının orta derecede yumUşak olduğunu belirtiyor. Üretim fiyatlarındaki gevşeme göz önüne alındığında enflasyonun her ay yumuşamaya başladığını ve sıkılaştırma döngüsünün sene içerisinde bu yavaşlamayı daha da artıracağını ön görü eden firma altın fiyatları amacıyla 1720-1880 dolar aralığını öngörüyor.Avrupa Merkez Bankası politika faizinde beklentilerle paralel olarak rastgele bir farklılık yapmazken enflasyona karşı daha şahin açıklamalarda bulundu. Karar ardından basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarıya yönlü olduğunu ve yetkililerin ortak bir kaygıya sahip olduklarını belirtti.

        GÖZLER BUGÜNKÜ VERİYE ÇEVRİLDİ

        Avrupa Merkez Bankası siyaset faizinde beklentilerle paralel olarak rastgele bir farklılık yapmazken enflasyona karşı daha şahin açıklamalarda bulundu. Karar ardından basın toplantısı düzenleyen AMB Başkanı Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarıya yönlü olduğunu ve yetkililerin ortak bir kaygıya sahip olduklarını belirtti

        Lagarde 2022 amacıyla faiz artırımı opsiyonunun bundan sonra masada olduğunu belirtirken, İngiltere Merkez Bankası da üst üste ikinci toplantıda da siyaset faizini artırarak yüzde 50'ye çıkardı. Altın yatırımcıları özel sektör istihdamının beklentilerin bir hayli altında kalması ardından gözlerini bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi.

            ABD'de tarım dışı istihdamdaki artış son 5 ayın 4'ünde beklentilerin altında kaldı. Ekonomisler ise Ocak ayında verinin zayıf geleceğini lakin bunun Fed'in faiz artırım patikasını etkilemeyeceğini belirtti.

            Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

            ONS ALTIN FİYATI

            Ons altın geride bıraktığımız haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başlamıştı. Fed'in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan kıymetli metal, dolar rallisinin durmasından destek bularak haftaya yükselişle başlamıştı.

            Altın yatırımcılarının ADP özel sektör istihdam verisinden son tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını koruyan ons altın, AMB'nin görece şahin açıklamalarına karşın cuma günü sabah saatlerinde 1.807 dolar civarında bulunuyor.

            GRAM ALTIN FİYATI

            Gram altın Dolar/TL 'nin geride bıraktığımız hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına karşın küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL civarında bulunuyor.

                İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

                Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

                Gram altın 790-795 fiyat aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımlarıyla baskı altında kalan düşecek olan ons altın altın var karşımızda. Bu da 1750 belki 1650 dolar oranına geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Altın fiyatları dünyada çoğalan enflasyon fiyatlamasını daha başlatmadı. Eğer altın enflasyon fiyatlamasına başlar ve bunun yanısıra jeopolitik risklerde artamaya devam ederse ons altın 2000 bin dolarların üstüne çıkabilir. Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira oranına kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim.

                'MART AYINDA YÜKSELECEK' DEMİŞTİ

                Öte yandan İslam Memiş, şubat ayı amacıyla altın alımlarının son fırsat olduğuna ilgi çekerek yükseliş sinyali vermişti. Memiş "Döviz kurları ve altın fiyatları, haftanın ilk prosedür gününde gerilemeye devam ediyor. Bunun haberini geride bıraktığımız hafta vermiştim.

                Öngördüğüm düşüşlerin Şubat'ta devam etmesini bekliyorum. Fakat Şubat alım amacıyla son fırsat! Mart ile eş güdümlü yükselişi göreceğiz. Şubat'ta "Almadım, ihmal ettim, işim vardı" diyenler zarar edecek. Alıp uzun vade bekleyenler kar edecek. Sepet ve parite prosedürü yapan kar edecek, onları öğrenmeyen zarar edecek" diyerek yatırımcıya uyarıda bulunmuştu.

                ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

                Çeyrek altın alış fiyatı: 1.280,00

                Çeyrek altın satış fiyatı: 1.302,00


                ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

                Altın ONS alış fiyatı: 1.806,60 Dolar

                Altın ONS satış fiyatı: 1.805,13 Dolar


                    YARIM ALTIN NE KADAR?

                    ALIŞ: 2.567,00

                    SATIŞ: 2.606,00

                    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

                    ALIŞ: 5.119,00

                    SATIŞ: 5.191,00

                    ONS ALTIN NE KADAR?

                    ALIŞ: 1.807,99

                    SATIŞ: 1.808,37

                    GÜMÜŞ GRAM NE KADAR?

                    ALIŞ: 9,81

                    SATIŞ: 9,82

                    22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

                    22 ayar bilezik alış fiyatı: 718,23 TL

                    22 ayar bilezik satış fiyatı: 725,71 TL

                    YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

                    Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 563,00 TL

                    Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 612,00 TL

                    22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

                    22 ayar altın alış fiyatı: 714,95 TL

                    22 ayar altın satış fiyatı: 740,12 TL

                    18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

                    18 ayar altın alış fiyatı: 575,20 TL

                    18 ayar altın satış fiyatı: 575,32 TL

                        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

                        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 12 bin 602,13 TL

                        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 12 bin 805,03 TL

                        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

                        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 25 bin 510,50 TL

                        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 26 bin 011,10 TL

                        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

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                        Haberler Ekonomi Altın fiyatı tepetaklak oldu! Altında bomba gelişme! Bu ayın sonuna kadar... 0.5, 1 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ve çeyrek altın grafik anlık kaç TL?
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