Altın fiyatı tepetaklak oldu! Altında bomba gelişme! Bu ayın sonuna kadar... 0.5, 1 gram 22-14 ve 18 ayar bilezik ve çeyrek altın grafik anlık kaç TL?

Altın fiyatları ile alakalı tarih ve rakam verildi. Şubat ayının sonuna işaret edildi. Altın fiyatlarında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Gram altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? Uzman isim tarih sunarak duyurdu. Fiyatlarda dalgalanmalar devam ediyor. Altın fiyatlarında büyük bir değişim şu an amacıyla gözlenmese de önümüzdeki ay bağlamında kritik bir ön görü geldi. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL civarında bulunuyor. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş bekleniyor mu?
Ekonomide son dönemde meydana gelen makroekonomik hal sonunda bundan sonra teşviklerin kısılacağı ve büyük ihtimalle çoğu ekonomide çoklu adette faiz arıtımına gidileceği beklentisi hakim. Analistler piyasalarda para politikasının sıkılaştırılacağının aylardır konuşuluyor olması ve bu yönde siyaset geliştirilmesinin oluşturduğu ters rüzgârların altın fiyatlarını olumsuz etkilemediğini belirtiyor.
ALTIN FİYATI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
İngiltere odaklı broker Sucden Financial, 2022 amacıyla en son üç aylık metaller görünümünü yayınladı. Fed politikası ile enflasyonist baskılar arasındaki ayrışmaya yoğunlaşan raporda, dalgalanmanın bir vakit daha devam edeceği belirtildi. Fakat metallerin destek seviyelerinin de koruyacağı kaydedildi. Raporda ilaveten Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın metaller, enerji ve tahıl ihracatı üstünde olumsuz etkiler oluşturarak hali daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor.
Raporda altın fiyatları amacıyla, "Altının, devam eden enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının fiyat baskılarını düşük tutmak amacıyla yeteri kadar çaba göstermediği endişeleriyle güçleneceğini ön görü ediyoruz" denildi.