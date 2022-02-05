700 bin kamu işçisine zamlı maaş: 15 Şubat'ta hesaplara yatacak!

Memur ve memur emeklisinin ardından 700 bin kamu işçisinin de yüzü güldü. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak yüzde 2.5'luk bir artış daha yapıldı. Bununla birlikte kamu işçilerinin zam oranı yüzde 28'e çıktı. Ocak'ta sözleşme gereği yapılan zamla bu tutar 4 bin 592 liraya yükseldi. Yüzde 5 artı enflasyon ve yüzde 2.5 ek zamla birlikte bu tutar 5 bin 580 lirayı geçti.
PROTOKOL İMZALANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek'in imzaladığı protokole göre, bir defaya mahsus verilen söz konusu zam, 1 Ocak 2022'de işçi ücretlerine uygulanan zam sonrası oluşan son ücretler üzerine yapılacak.
Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021- 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. İlk 6 aylık artışla birlikte bu tutar 4 bin 592 liraya yükselmişti. Enflasyon farkı ve ek protokol kapsamında yapılan yüzde 2.5 artışla birlikte bu tutar 5 bin 555 liraya ulaştı.