700 bin kamu işçisine zamlı maaş: 15 Şubat'ta hesaplara yatacak!



EN DÜŞÜK İKRAMİYE 8673 LİRA OLDU

Kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri de 28 Ocak'ta başladı. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8 bin 673 lira oldu. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artıyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. İşçilere yapılacak ek ödemenin ikinci yarısı da 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde kamu çalışanlara ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplam da 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor.

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