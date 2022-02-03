Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artık 65 yaş aylığınada etkisini gösterdi! Yaşlıya ayda 1.084 TL





GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Bu yıl ise tutar bin 417 lira 80 kuruşa çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelirinin toplamı 2 bin 835 lira 60 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabilecek. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz.