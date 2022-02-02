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    Emekliye yüzde 4 ek ödeme! Maaşla birlikte artacak

    Ocak ayı ile birlikte zamlı maaşlarını alan emeklilerin ek ödemeleri de artırıldı. Maşlarının yüzde 4’ü kadar ek ödeme alan emekliler bu farkları da bu ay hesaplarında gördü.

    Emekliye yüzde 4 ek ödeme

    Her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor. Bu yıl Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş 2.500 TL'ye çıkartılırken memur emeklileri için de toplu sözleşme artışına 2.5 puan eklendi. Böylece SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon artışı yüzde 25,47 olurken memur emeklilerinin artışı yüzde 30.95 olarak belirlendi.



    YÜZDE 4 EK ÖDEME
    SSK, bağ-Kur ve memur emeklileri maaşlarının dışında bir vergi iadesi şeklinde verilen yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bankaya yatırılan maaşın içinde yüzde 4'lük ek ödeme de bulunuyor. Bu yüzden zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına göre hesaplanıyor. Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Emeklilerin maaşları gibi ek ödemeleri de hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında artıyor.



    NASIL GÖRÜLÜR
    Ek ödeme miktarınızı e-devletten SGK bölümüne girip emekli maaşınızı seçtiğinizde görebilirsiniz. Burada net maaş ve ek ödeme olarak iki ayrı rakam ortaya çıkıyor. Bunlar toplanarak bankaya yatırılıyor.



        NASIL HESAPLANIYOR
        Emeklilerin ek ödeme hesabı çıplak maaş üzerinden yapılıyor. Örneğin Aralık ayında 3.500 TL maaşı olan bir SSK emeklisine 140 lira da ek ödeme yatırıldı. Bu emeklimiz hesabından 3.640 TL çekti. Yeni gelen zamlarla bu emeklimizin maşa hesabı şöyle yapılacak.
        Eski maaş: 3.500 TL
        Eski ek ödeme: 3.500 X % 4= 140 TL
        Eski bankaya yatan: 3.640 TL
        Yeni maaş: 3.500 X % 25.47 = 4.391,50 TL
        Yeni ek ödeme: 4.391,45 X % 4= 175,65 TL
        Yeni bankaya yatan: 4.567,10 TL

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        Atma Kemal Bey
        Haberler Ekonomi Emekliye yüzde 4 ek ödeme! Maaşla birlikte artacak
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