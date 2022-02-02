Emekliye yüzde 4 ek ödeme! Maaşla birlikte artacak





YÜZDE 4 EK ÖDEME

SSK, bağ-Kur ve memur emeklileri maaşlarının dışında bir vergi iadesi şeklinde verilen yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bankaya yatırılan maaşın içinde yüzde 4'lük ek ödeme de bulunuyor. Bu yüzden zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına göre hesaplanıyor. Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Emeklilerin maaşları gibi ek ödemeleri de hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında artıyor.