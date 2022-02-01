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    • Ekonomi
    • 01.02.2022 13:20
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    • 01.02.2022 13:20
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    Shiba coin ve mana coin yorum! Shiba ve Mana coin düşecek mi, yükselecek mi? Geleceği...

    Ocak ayının son haftalarından itibaren kripto para piyasasında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Bu kapsamda yatırımcılar altcoinlerdeki son duruma odaklandı. Özellikle Mana ve Shiba coin yorum ile ilgili bilgileri merak edenler rakamları takip ediyor. Peki, Shiba coin ve mana coin yorumları nelerdir? Shiba coin ve Mana coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar...

    Shiba ve Mana coin düşecek mi, yükselecek mi?

    Kripto para piyasasında hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 33 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin bugün 37 bin dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan altcoinlerdeki son duruma odaklanıldı. Peki, Shiba coin ve mana coin yorumları nelerdir? Shiba ve Mana coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilenler...

    MANA COİN NE KADAR?

    1 Mana Coin 1 Şubat 2022 saat 13.00 itibariyle $ 2,7596 seviyesinde işlem görüyor.

    SHİBA COİN NE KADAR?

    1 Shiba Coin 1 Şubat 2022 saat 13.00 itibariyle $ 0,00002157 seviyesinde işlem görüyor.

    SON 4 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICINI YAPTI

    Bitcoin son günlerde toparlanma kaydederek 38 bin doların üzerinde tutunmaya çalışsa da 2022'nin ilk ayında son 4 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Bitcoin ocak ayında yüzde 16.78 oranında değer kaybetti.

    Kripto para birimleri ocak ayında oldukça kötü bir performans sergiledi. Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin ocak ayının 15 gününde primli seyretti. Genel olarak hacimsiz yükselişlere sahne olan Bitcoin ocak ayının son günlerinde yönünü yukarı çevirse de yüzde 16.78 oranında değer kaybı yaşadı.

    Son günlerde yükseliş trendine girerek 38 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan lider kripto para birimi Bitcoin son 4 yılın en kötü ocak ayını geçirdi.

    Bitcoin bugün 38 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bu gelişmeyle birlikte 10 Kasım'da 69 bin dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, tarihi zirvenin yüzde 44 altında işlem görüyor.

        ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ

        Bitcoin'in ardından en yüksek sermaye değerine sahip ikinci dijital varlık olan Ethereum, ocak ayında yüzde 26.9 oranında değer kaybetti. 2 bin 159 dolara kadar geri çekildikten sonra Ethereum son günlerde toparlanma kaydederek 2 bin 700 doların üzerinde hareket ediyor.

        470 MİLYAR DOLAR ERİDİ

        Kripto paraların toplam piyasa değeri ocak ayına 2.19 trilyon dolar seviyesinden 1.72 trilyon dolara geri çekilerek yüzde 21 oranında gerileme kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1 ayda 470 milyar dolar eridi.
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        Haberler Ekonomi Shiba coin ve mana coin yorum! Shiba ve Mana coin düşecek mi, yükselecek mi? Geleceği...
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