Shiba coin ve mana coin yorum! Shiba ve Mana coin düşecek mi, yükselecek mi? Geleceği...

SON 4 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICINI YAPTI

Bitcoin son günlerde toparlanma kaydederek 38 bin doların üzerinde tutunmaya çalışsa da 2022'nin ilk ayında son 4 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Bitcoin ocak ayında yüzde 16.78 oranında değer kaybetti.

Kripto para birimleri ocak ayında oldukça kötü bir performans sergiledi. Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin ocak ayının 15 gününde primli seyretti. Genel olarak hacimsiz yükselişlere sahne olan Bitcoin ocak ayının son günlerinde yönünü yukarı çevirse de yüzde 16.78 oranında değer kaybı yaşadı.

Son günlerde yükseliş trendine girerek 38 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan lider kripto para birimi Bitcoin son 4 yılın en kötü ocak ayını geçirdi.

Bitcoin bugün 38 bin dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bu gelişmeyle birlikte 10 Kasım'da 69 bin dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, tarihi zirvenin yüzde 44 altında işlem görüyor.