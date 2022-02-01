Açıklandı! Devletten kiracılara 2 bin 300 lira taşınma desteği ve aylık 1.150 TL kira yardımı müjdesi! Vatandaş düğün bayram etti!

Peş peşe açıklandı. Vatandaşın ayakları yerden kesildi. Devlet ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut hesabı ile detaylı teşviklerde yer alır iken kiracılara da taşınma desteği ve kira yardımı ödemesi yapıyor. 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı rakamları ile kentsel dönüşüm müracaat evrakları ve ile yapılması gerekli olanlar sayfamızda yer alıyor. Öte yandan kiracılara kentsel dönüşüm taşınma desteği ödenirken taşınmaz sahiplerine ise yeni evlerini teslim alana kadar 18 ay süresince kentsel dönüşüm kira yardımı ödeniyor.
DEVLETTEN VATANDAŞA TAŞINMA YARDIMI
Evini kentsel dönüşüme veren kişilerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması amacıyla oluşturulan yardımlar çeşitlilik kazandı. Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara bakanlık doğrultusundan taşınma desteği veriliyor. Öte yandan kira yardımı alabilmek isteyen dar gelirli vatandaşlar Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu Telefon Hattı üzerinden bilgi alabiliyor. Kentsel dönüşüm kira yardımına başvuruda bulunmak isteyenler riskli yapının yıkım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu ildeki belediyeye başvuru etmeleri yeterli oluyor.
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DEVLET TAŞINMA YARDIMI OLARAK VATANDAŞA 2 BİN 300 LİRA
6306 sayılı yasa kapsamında devlet taşınmak isteyen vatandaşlara belirli yardımlarda bulunmaktadır. Bunlardan birisinde taşınma yardımıdır. Oturduğu evi kentsel dönüşüme verdiği kiracılara devlet taşınma yardımı olarak illere göre tespit edilen tutarlarda ödeme gerçekleştirmektedir
Ankara, İstanbul ve İzmir de kentsel dönüşüm taşınma yardımı 2 bin 300 lira olarak uygulanmaktadır.
Adana, Antalya, Bursa ve Konya illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 2 bin 170 lira olarak uygulanmaktadır.
Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce illerinde 1.620 lira olarak uygulanmaktadır.
Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis illerinde kentsel dönüşüm taşınma yardımı 1.430 lira olarak uygulanmaktadır.
Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde ise kentsel dönüşüm kira yardımı 1.990 lira olarak uygulanmaktadır.
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale illerinde 1.810 lira olarak uygulanmaktadır.