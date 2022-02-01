Açıklandı! Devletten kiracılara 2 bin 300 lira taşınma desteği ve aylık 1.150 TL kira yardımı müjdesi! Vatandaş düğün bayram etti!

HER AY 1.150 TL KİRA DESTEĞİ VERİLİYOR

Türkiye'nin anında anında dört bir yanı sıra kira fiyatları giderek artarken, nerdeyse asgari ücret kadar kira dilenen pek çok ilde dar gelirli vatandaşlara devletten yardım eli geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık içeriğinde dar gelirli vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Edinilen verilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kira yardımı yapıyor. Başvuru süreci devam eder iken evini kentsel dönüşüme veren ev sahipleri ve kiracılara ödenen bu yardımlar en az 18 ay süresince sürüyor.