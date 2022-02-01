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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 08:41
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    • 02.02.2022 08:41
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    Açıklandı! Devletten kiracılara 2 bin 300 lira taşınma desteği ve aylık 1.150 TL kira yardımı müjdesi! Vatandaş düğün bayram etti!

    Devletten kiracılara 2 bin 300 lira taşınma desteği ve aylık 1.150 TL kira yardımı müjdesi gelmesi vatandaşları oldukça mutlu etti. Devlet ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut hesabı ile detaylı teşviklerde yer alır iken kiracılara da taşınma desteği ve kira yardımı ödemesi yapıyor. Evini kentsel dönüşüme veren kişilerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması amacıyla oluşturulan yardımlar çeşitlilik kazandı. Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara bakanlık doğrultusundan taşınma desteği veriliyor.

    takvim.com.tr
    2 bin 300 lira taşınma desteği ve aylık 1.150 TL kira yardımı müjdesi

    Peş peşe açıklandı. Vatandaşın ayakları yerden kesildi. Devlet ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut hesabı ile detaylı teşviklerde yer alır iken kiracılara da taşınma desteği ve kira yardımı ödemesi yapıyor. 2022 kentsel dönüşüm kira yardımı rakamları ile kentsel dönüşüm müracaat evrakları ve ile yapılması gerekli olanlar sayfamızda yer alıyor. Öte yandan kiracılara kentsel dönüşüm taşınma desteği ödenirken taşınmaz sahiplerine ise yeni evlerini teslim alana kadar 18 ay süresince kentsel dönüşüm kira yardımı ödeniyor.

    DEVLETTEN VATANDAŞA TAŞINMA YARDIMI

    Evini kentsel dönüşüme veren kişilerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması amacıyla oluşturulan yardımlar çeşitlilik kazandı. Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşlara bakanlık doğrultusundan taşınma desteği veriliyor. Öte yandan kira yardımı alabilmek isteyen dar gelirli vatandaşlar Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu Telefon Hattı üzerinden bilgi alabiliyor. Kentsel dönüşüm kira yardımına başvuruda bulunmak isteyenler riskli yapının yıkım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu ildeki belediyeye başvuru etmeleri yeterli oluyor.

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    DEVLET TAŞINMA YARDIMI OLARAK VATANDAŞA 2 BİN 300 LİRA

    6306 sayılı yasa kapsamında devlet taşınmak isteyen vatandaşlara belirli yardımlarda bulunmaktadır. Bunlardan birisinde taşınma yardımıdır. Oturduğu evi kentsel dönüşüme verdiği kiracılara devlet taşınma yardımı olarak illere göre tespit edilen tutarlarda ödeme gerçekleştirmektedir

    Ankara, İstanbul ve İzmir de kentsel dönüşüm taşınma yardımı 2 bin 300 lira olarak uygulanmaktadır.

    Adana, Antalya, Bursa ve Konya illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 2 bin 170 lira olarak uygulanmaktadır.

    Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce illerinde 1.620 lira olarak uygulanmaktadır.

    Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis illerinde kentsel dönüşüm taşınma yardımı 1.430 lira olarak uygulanmaktadır.

    Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde ise kentsel dönüşüm kira yardımı 1.990 lira olarak uygulanmaktadır.

    Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale illerinde 1.810 lira olarak uygulanmaktadır.

        HER AY 1.150 TL KİRA DESTEĞİ VERİLİYOR

        Türkiye'nin anında anında dört bir yanı sıra kira fiyatları giderek artarken, nerdeyse asgari ücret kadar kira dilenen pek çok ilde dar gelirli vatandaşlara devletten yardım eli geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında Sosyal Hizmetler ve Kaymakamlık içeriğinde dar gelirli vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Edinilen verilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kira yardımı yapıyor. Başvuru süreci devam eder iken evini kentsel dönüşüme veren ev sahipleri ve kiracılara ödenen bu yardımlar en az 18 ay süresince sürüyor.

        Bakanlıktan oluşturulan bildirimde ev sahiplerine ve kiracılara kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi yapıldığı belirtildi. Kira yardımı illere göre belirlenirken, vatandaşlar her ay derli toplu olarak bakanlıktan kira yardımı alabiliyor. Ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına her ay otomatik olarak yapılırken illere göre kira yardım tutarı değişiyor. Ortalama kira yardım ücretlerine bakıldığında 715 TL görülürken en yüksek rakam ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 1.150 TL olacak şekilde veriliyor.
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