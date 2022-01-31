TOKİ Gürsu 2+1 3+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi ne zaman yayımlanacak? TOKİ Bursa Gürsu kura çekilişi ne zaman?

TOKİ BURSA GÜRSU KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Bursa Gürsu konut projesi kura çekilişi 7 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Saat 11:00'de başlayacak kura çekilişini TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube) canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ BURSA GÜRSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.

Bursa ili ve ilçeleri sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak(başvuru tarihinden, geriye doğru 1 yıl önce) koşulu ile ikamet ediyor olması(Bursa İl Nüfusuna kayıtlı olanlar hariç) veya İl nüfusuna kayıtlı olması,