Son dakika: Altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? Uzman yorumları....

"Fed'e kadar 780 TL-820 TL aralığını takip etmelerini söylemiştim. Yine Fed'e kadar bu bant aralığını geçerliliğini korudu. Altında ne 780 TL aşağısına sarkmalar gördük Ocak ayında ne de 820 TL seviyesinin üzerine ataklar gördük. Bu bant aralığında kaldı ama dolar kurundan çok etkilendiği için biraz daha zikzaklar çizmeye devam ediyor. Yani bir noktada aslında doları takip ettiğini söyleyebiliriz.

Gram Altın/TL fiyatında kısa vadeli olarak ben bir düşüş öngörümü devam ettiriyorum. Özellikle Şubat ayında Türkiye'de 10 milyar dolarlık bir bozdurum süreci var. Bu da dolar kurunda bir düşüşü gündeme getirebilir bu da Gram altın/TL'de düşüş ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Şubat için 750 TL devamında 720 TL seviyesini bekliyorum. Ama orta vadeye baktığımız zaman Gram Altın/TL fiyatı 1000 TL seviyesinin üzerine kırabilir ve yıl için bu yükselişlerini 1450 TL seviyelerine kadar yükseltebilir. Bu öngörümü ben ons altına hem de dolar kurundaki desteğe bağladığımı söyleyebilirim."