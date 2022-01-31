İşbaşı eğitim programına katılanlara hem harçlık hem çalışma fırsatı! İş öğrenen gence 4.678 TL

Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlarda 163,59 liraya, öğrenciler için 122,69 liraya, işsizlik ödeneği alanlar için 81,80 liraya yükseltildi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 179,95 liraya çıkarıldı.
3-9 AY DEVAM EDİYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İşbaşı eğitim programları haftada 6 günü aşmayacak şekilde planlanıyor. Bu programlara katılan gençler günlüğü 179,95 liradan ayda (26 gün) 4 bin 678 lira 70 kuruş ödeme alabilecek. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanırken; katılımcılara program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilecek.
50 İSTİHDAM ŞARTI
işbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin en az yüzde 50 istihdam yükümlülüğü bulunuyor. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az yüzde 50'sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 2 katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekiyor. Programlara katılmak isteyenlerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'ne başvurmaları yetiyor.