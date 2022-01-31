İşbaşı eğitim programına katılanlara hem harçlık hem çalışma fırsatı! İş öğrenen gence 4.678 TL





3-9 AY DEVAM EDİYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İşbaşı eğitim programları haftada 6 günü aşmayacak şekilde planlanıyor. Bu programlara katılan gençler günlüğü 179,95 liradan ayda (26 gün) 4 bin 678 lira 70 kuruş ödeme alabilecek. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanırken; katılımcılara program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilecek.