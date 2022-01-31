Çalışan anneye kreş yardımı! İşte 3.5 Milyon annneye destek rehberi!





Kurumsal Çocuk Bakım Projesi'nde destek tutarı ne kadar?

Desteğe başvuru itibariyle çocuğun 0-60 ay aralığında olması, annenin kayıt itibariyle bir işyerinde tam zamanlı, SGK kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. Annenin çocuğunu düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi gibi eğitim kurumlarına göndermesi de koşullar arasında yer alıyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca bin 510 lira kreş desteği alabilecek. Bu desteğe Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ ve Malatya'da yaşayanlar başvurabiliyor.