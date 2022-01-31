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    Çalışan anneye kreş yardımı! İşte 3.5 Milyon annneye destek rehberi!

    Annelerin iş hayatında yer alması destekleniyor. Çocuğunu kreşe gönderene bin 531, eğitimli bakıcı çalıştırana 5 bin 651, iş kursuna gidene 3 bin 300, kurumsal çocuk bakım projesi ile bin 510 lira veriliyor.

    Hazal Ateş
    1.531 tl kreş yardımı

    Türkiye'de 15 yaş altında çocuğa sahip 3.5 milyon çalışan anne bulunuyor. Annelerin iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor:



    Kreş desteği hangi kurumlar aralığıyla veriliyor?
    Aile Bakanlığı, SGK ve İŞKUR tarafından çeşitli projeler kapsamında kreş desteği veriliyor. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl bin 531 lira kreş yardımı veriyor. Kreş desteği öncelikle geliri düşük ve çalışmak zorunda olan annelere veriliyor. Ayrıca 5 bin 651 lira eğitimli bakıcı desteği var.



    Kurumsal Çocuk Bakım Projesi'nde destek tutarı ne kadar?
    Desteğe başvuru itibariyle çocuğun 0-60 ay aralığında olması, annenin kayıt itibariyle bir işyerinde tam zamanlı, SGK kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. Annenin çocuğunu düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi gibi eğitim kurumlarına göndermesi de koşullar arasında yer alıyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca bin 510 lira kreş desteği alabilecek. Bu desteğe Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ ve Malatya'da yaşayanlar başvurabiliyor.



        İŞKUR'un işgücü programlarına katılan anneler kreş desteği alabilir mi?
        İşte Anne Projesi kapsamında düzenlenen mesleki kurslara katılan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Kurslara katılım devam ettiği sürece işsiz annelere ayda 3 bin 300 lira, 3 ayda 9 bin 900 lira destek sağlanıyor.



        Özel sektör tarafından sağlanan kreş desteğinde vergi istisnası var mı?
        Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı.

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        Haberler Ekonomi Çalışan anneye kreş yardımı! İşte 3.5 Milyon annneye destek rehberi!
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