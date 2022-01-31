Çalışan anneye kreş yardımı! İşte 3.5 Milyon annneye destek rehberi!

Türkiye'de 15 yaş altında çocuğa sahip 3.5 milyon çalışan anne bulunuyor. Annelerin iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor:
Kreş desteği hangi kurumlar aralığıyla veriliyor?
Aile Bakanlığı, SGK ve İŞKUR tarafından çeşitli projeler kapsamında kreş desteği veriliyor. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl bin 531 lira kreş yardımı veriyor. Kreş desteği öncelikle geliri düşük ve çalışmak zorunda olan annelere veriliyor. Ayrıca 5 bin 651 lira eğitimli bakıcı desteği var.
Kurumsal Çocuk Bakım Projesi'nde destek tutarı ne kadar?
Desteğe başvuru itibariyle çocuğun 0-60 ay aralığında olması, annenin kayıt itibariyle bir işyerinde tam zamanlı, SGK kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. Annenin çocuğunu düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi gibi eğitim kurumlarına göndermesi de koşullar arasında yer alıyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca bin 510 lira kreş desteği alabilecek. Bu desteğe Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ ve Malatya'da yaşayanlar başvurabiliyor.