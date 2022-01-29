Engelliye ayda 1.298 TL! Memur maaş katsayısındaki artış engelli aylığını yükseltti





METAV'ARSA' DEĞİL GERÇEK

Metaverse üzerinden gayrimenkul alışverişi çılgınlığı ve riskleri son dönemde gündeme otururken, gerçek dünyada da tuzaklar arsa almak isteyenleri bekliyor. Büyük kentlerde artan ev fiyatları yatırım yapmak isteyenleri arsa ve tarlalara yöneltirken; 'hisseli tapu', 'irtifak hakkı' gibi terimleri bilmeyen ve satış işlemi sırasında yeterince araştırmayanlar, çeşitli mağduriyetlerle karşı karşıya kalabiliyor. En çok mağdur olunan konuların başında ise satın alınan arazinin imar planının olup olmaması ve hisse durumu geliyor. Arsa üzerinde imar planı olsa bile herhangi bir çalışma olup olmadığını ve ruhsat verilip verilmediğini kontrol etmek gerektiğini belirten uzmanlar, "Arsa üzerinde özellikle bir kamu kurumunun bir irtifak hakkı tesisi kurulmuş mu buna da bakılması şart. İnsanlar, hisseli ne demek müstakil parsel ne demek bilmeden alışveriş yapıyor. Burada da birtakım sıkıntılar ortaya çıkıyor" diyor.



PROJESİ OLANA 200 BİN TL

Bugün sayısı 30 bini geçen kooperatiflere hibe desteği yağıyor. Proje başvurularına 200 bin liraya kadar karşılıksız destek veriliyor. Bu tutar hizmet alımlarında 30 bin, nitelikli personel istihdamında yıllık 1 personel için 30 bin, 2 personel için de 60 bin lirayı buluyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 yıllarında kooperatiflere aktarılan hibe desteğinin 28.5 milyon lirayı aştığını söyledi.

Hazal ATEŞ



TURİST SAYISI 30 MİLYONU AŞTI

Türkiye'ye Coronavirüs gölgesinde geçen 2021 yılında gelen turist sayısı belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2021'de Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu. Turizmciler bu yıl da 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefliyor.



EMLAK SÖZLÜĞÜNÜ BİLİN

Hİsseli tapu: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye deniliyor.

Hisse tevhidi: Bir taşınmaz mal üzerinde hissesi bulunan bir kişinin aynı mal üzerinde yeniden bir hisseye sahip olması sonucunda mevcut iki hissenin birleştirilmesi işlemine verilen ad.

İfraz: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesine deniliyor.

Tevhid: Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesine deniliyor.



MTV İÇİN SON GÜN 31 OCAK

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. MTV'nin ilk taksiti, www.gib.gov.tr internet sitesi, ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT'den ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesi yapabiliyor.



1 MİLYON 250 BİN KİŞİYİ TAŞIDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın yoğun kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladığını belirterek, "Kar yağışının yoğun olduğu 23-26 Ocak tarihlerinde Marmaray'la toplam 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.



8.2 MİLYAR $ ÇÖZÜLDÜ KUR

Korumalı TL hesaplara ilgi her geçen gün artarken, dolarizasyonda da son yılların en büyük çözülmesi yaşanıyor. BDDK verilerine göre, 22 Aralık'ta 261.6 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü, 25 Ocak'ta 253.4 milyar dolara geriledi. 1 ayda 8.2 milyar dolar azalan döviz hesaplarının büyüklüğü 7 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. TL mevduatta da tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı. 22 Aralık'ta 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduat, 25 Ocak'ta 2 trilyon 28 milyar liraya çıktı.

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