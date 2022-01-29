Emekliye 12.760 TL avans! Yıl, yaş ve prim şartını tamamlayan emekliler 1 hafta-10 gün içinde maaşa kavuşuyor





UZUN SÜREN ALIYOR

Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Kurum, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Asgari ücretin artmasıyla avans da yükseldi. Bu yıl için avansın tutarı 12 bin 760 liraya ulaştı. Emekli aylığı gecikenlere verilen avans, maaş bağlandıktan sonra taksitle geri ödeniyor. Avansın aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, maaştan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.