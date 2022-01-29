Emekliye 12.760 TL avans! Yıl, yaş ve prim şartını tamamlayan emekliler 1 hafta-10 gün içinde maaşa kavuşuyor

Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar SGK'ya başvurup emekli maaşına kavuşuyor. Emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor. İsteyenler e-Devlet'ten de başvuru yapabiliyor. Ortalama 1 hafta-10 gün içerisinde aylıklar bağlanıyor.
UZUN SÜREN ALIYOR
Aylık bağlama işleminin uzun sürmesi halinde ise avans sistemi yardıma yetişiyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Kurum, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Asgari ücretin artmasıyla avans da yükseldi. Bu yıl için avansın tutarı 12 bin 760 liraya ulaştı. Emekli aylığı gecikenlere verilen avans, maaş bağlandıktan sonra taksitle geri ödeniyor. Avansın aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, maaştan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
'KAPSAMI GENİŞLESİN' TALEBİ
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması beklentisi bulunuyor. Avansın tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor. Talepler hayata geçerse emekliler nakit ihtiyacını faizsiz sunulan avans ile karşılayabilecek. Avans daha sonra maaşlardan küçük taksitler halinde ödenebilecek.