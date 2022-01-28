Milyonlarca işçiye yüzde 2.5'lik ilave zam geldi! Kamu işçilerine ise ikramiyeleri bugün ödeniyor

Kamu işçilerine ek zam müjdesi geldi. Memurlara yapılan 2.5 puanlık ilave zam, kamu işçilerine de uygulanacak.
Müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'lik bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz" dedi. Bu artışın yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Erdoğan, "Bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da önceki gün ilave zamla ilgili açıklama yapmış, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2.5'lik zam Şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır" demişti.