Milyonlarca işçiye yüzde 2.5'lik ilave zam geldi! Kamu işçilerine ise ikramiyeleri bugün ödeniyor

Müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'lik bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz" dedi. Bu artışın yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Erdoğan, "Bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır" diye konuştu.