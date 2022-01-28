Merkez’in enflasyon tahmini yüzde 23.2 (Ekonomi haberleri)

Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2 olarak açıklarken, gıda enflasyonu tahmini de yüzde 24.2 oldu. Yılın ilk enflasyon raporunu sunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat hesabının duyurulduğu 20 Aralık günü Merkez Bankası'nın tek kuruş deviz satmadığını belirtti.

THY'NİN KAPTAN KÖŞKÜNE BOLAT OTURDU

Türkıye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları'nda (THY) yönetim değişikliği yaşandı. İstifa ederek görevinden ayrılan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan boşalan göreve THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat getirildi. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy'un yerine de THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz getirilirken; istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar'ın yerine ise İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç getirildi. Ahmet Bolat, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1984'te ABD'de Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da doktorasını tamamladı.

SİTELERDE KAR KRIZİ

Kar yağışı özellikle binlerce insanın yaşadığı büyük sitelerde ciddi sorunlar ortaya çıkardı. Bazı sitelerde otoparktan arabalar çıkarılmazken, yürümek bile imkansız hale geldi. Site sakinleri, yüksek aidat vermelerine rağmen mağdur edildiklerini söyleyerek tepki gösterdi. Bazı sitelerde de dışardan hizmet alındığı için ek masraflar çıkarıldı. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, "Site kendi imkanlarıyla bu temizliği yapmalı" dedi.

SOSYAL MEDYA ALARMI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarıda bulundu:

■ İş ve yatırım dolandırıcılığı: Size bir iş veya çok para kazanmanız için yatırım fırsatları vadeder.

■ Sahte ödül, çekiliş ve piyango dolandırıcılığı: Size bir ödül kazandığınızı söyler ancak almak için banka hesap bilgilerini ister.

■ Abonelik tuzakları: Sizi ücretsiz bir deneme teklifine ikna eder.

■ Sahte sponsorluklar: Sponsorluk fırsatları sunan gerçek markalar gibi görünür ancak banka bilgilerini alır.