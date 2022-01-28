Maliye’den bordro tebliği! Çalışana 676 TL avantaj

KISMİ ÇALIŞANA TAM İSTİSNA

■ İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesiyle aynı dönemde gerçekleşen, ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler dikkate alınarak istisna uygulanacak.