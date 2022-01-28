Maliye’den bordro tebliği! Çalışana 676 TL avantaj

Hazine ve Maliye Bakanlığı, binlerce işletmenin beklediği asgari ücrete vergi istisnasının ayrıntılarını belirledi.
Tebliğde, asgari ücret istisnası uygulaması örneklerle açıklandı. 5.004 liralık brüt asgari ücretten sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek.
Asgari ücretliye net 4 bin 253 lira 40 kuruş verilecek. Bu işçi için 750.60 lira sigorta primi ödenecek. Maaşları asgari ücretin üzerinde olanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek.