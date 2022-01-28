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    Maliye’den bordro tebliği! Çalışana 676 TL avantaj

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, binlerce işletmenin beklediği asgari ücrete vergi istisnasının ayrıntılarını belirledi. Tebliğde, asgari ücret istisnası uygulaması örneklerle açıklandı. 5.004 liralık brüt asgari ücretten sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek.

    Çalışana 676 TL avantaj

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, binlerce işletmenin beklediği asgari ücrete vergi istisnasının ayrıntılarını belirledi.

    Tebliğde, asgari ücret istisnası uygulaması örneklerle açıklandı. 5.004 liralık brüt asgari ücretten sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek.

    Asgari ücretliye net 4 bin 253 lira 40 kuruş verilecek. Bu işçi için 750.60 lira sigorta primi ödenecek. Maaşları asgari ücretin üzerinde olanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek.

        Örneğin; brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak.

        KISMİ ÇALIŞANA TAM İSTİSNA
        ■ İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesiyle aynı dönemde gerçekleşen, ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler dikkate alınarak istisna uygulanacak.


        ■ Kısmi zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan, örneğin aylık 15 gün çalışan bir çalışana 4 bin 253 liralık istisna tam olarak uygulanacak.
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        Haberler Ekonomi Maliye’den bordro tebliği! Çalışana 676 TL avantaj
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