Son dakika: Tapuda yeni dönem! Vurguncular üzülecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için geçen yıl Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni (EKDS) başlattıklarını ve böylece 35 milyon liralık vurgunun önüne geçtiklerini bildirdi.
Adlı yaptığı açıklamada, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce koordine edilen ve Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sistem olduğunu belirtti.
Türkiye'de tapuda "sahte kimlik", "sahte vekalet" ve "sahte veraset intikal belgeleri" ile üç başlıkta sahtecilik yapıldığını belirten Adlı, teknolojiyi en iyi kullanan kurumlardan biri olarak, bu üç sahtecilik yöntemini yeni sistem üzerinden takip ettiklerini ve elden evrak almadıklarını vurguladı. Adlı, şu bilgileri verdi: