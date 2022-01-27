Firmalara 60 milyarlık kredi garantisi

Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Özegen, fon kefaletli kredilerin doğru yerde kullanılmadığı, dövize, mevduata gittiği yönündeki eleştirileri de anımsatarak, şunları söyledi: "Bu eleştirilerin muhatabı olarak şunu ifade etmeliyim ki artık yeni nesil KGF kefaletli kredilerde yeni enstrümanlar geliştiriyoruz. Kartlı sistem bunların başında gelmekle beraber daha çok selektif krediler ile proje bazlı ve sektörel odaklı bir kredi ve kefalet mekanizmasını öngörüyoruz.