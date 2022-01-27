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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 07:51
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    • 27.01.2022 07:51
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    Firmalara 60 milyarlık kredi garantisi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme, yatırım kredileri vermeye yönelik" Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paketin hazırlıkları tamamlandı. Erdoğan'ın bahsettiği gibi yeni paketlerin yürürlüğe alınması beklediklerini ifade eden Özegen, "Önümüzdeki günlerde farklı sektör ve alanlarda 60 milyar liralık yeni bir kredi imkânı reel sektörün hizmetine sunulmuş olacak" şeklinde konuştu.

    Firmalara 60 milyarlık kredi garantisi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme, yatırım kredileri vermeye yönelik" Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paketin hazırlıkları tamamlandı. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "Faaliyet gösteren her 2 firmadan 1 tanesi KGF kefaletiyle uygun koşullu krediye ulaştı.

    Toplam hacim de 716 milyar lira. Toplam bankacılık sektöründe ticari kredilerin tutarının 3.7 trilyon lira olduğunu dikkate alırsak bu çok önemli bir rakam" dedi.

    Cumhurbaşkanının bahsettiği gibi yeni paketlerin yürürlüğe alınması beklediklerini ifade eden Özegen, "Biz çalışmalarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile mutabakata vardık. Önümüzdeki günlerde farklı sektör ve alanlarda 60 milyar liralık yeni bir kredi imkânı reel sektörün hizmetine sunulmuş olacak" şeklinde konuştu.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Özegen, fon kefaletli kredilerin doğru yerde kullanılmadığı, dövize, mevduata gittiği yönündeki eleştirileri de anımsatarak, şunları söyledi: "Bu eleştirilerin muhatabı olarak şunu ifade etmeliyim ki artık yeni nesil KGF kefaletli kredilerde yeni enstrümanlar geliştiriyoruz. Kartlı sistem bunların başında gelmekle beraber daha çok selektif krediler ile proje bazlı ve sektörel odaklı bir kredi ve kefalet mekanizmasını öngörüyoruz.

        Bu imkânlar artık doğrudan mevduata, dövize ve farklı alanlara yönlendirilemeyecek, doğrudan işletmelerimizin ihtiyacına yönelik kullanılabilecek. Hem gereksiz bir kredi genişlemesine sebebiyet vermeden hem de ülke olarak mücadele ettiğimiz enflasyonun artmasına katkı sağlamadan daha çok proje odaklı bir KGF kefaleti mekanizmasını önümüzdeki günlerde inşallah işletmelerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

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        Haberler Ekonomi Firmalara 60 milyarlık kredi garantisi
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