Firmalara 60 milyarlık kredi garantisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme, yatırım kredileri vermeye yönelik" Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paketin hazırlıkları tamamlandı. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "Faaliyet gösteren her 2 firmadan 1 tanesi KGF kefaletiyle uygun koşullu krediye ulaştı.
Toplam hacim de 716 milyar lira. Toplam bankacılık sektöründe ticari kredilerin tutarının 3.7 trilyon lira olduğunu dikkate alırsak bu çok önemli bir rakam" dedi.
Cumhurbaşkanının bahsettiği gibi yeni paketlerin yürürlüğe alınması beklediklerini ifade eden Özegen, "Biz çalışmalarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile mutabakata vardık. Önümüzdeki günlerde farklı sektör ve alanlarda 60 milyar liralık yeni bir kredi imkânı reel sektörün hizmetine sunulmuş olacak" şeklinde konuştu.