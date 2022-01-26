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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 10:02
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    • 26.01.2022 10:02
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    İçişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak! Başvurular hangi tarihte yapılacak?

    İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.

    AA
    İçişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak

    İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınavla 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu.

    Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

    1-7 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA YAPABİLECEK
    Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 1-7 Şubat tarihleri arasında yapabilecek.

    Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabilecek.

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    Haberler Ekonomi İçişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli personel alacak! Başvurular hangi tarihte yapılacak?
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