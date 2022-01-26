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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 09:29
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    • 26.01.2022 09:34
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    Dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı sonrası dolar ne olacak? İşte uzman yorumları

    Küresel piyasalar Amerika Merkez Bankası yani FED'in açıklacağı faiz kararına kilitlendi. Hal böyle olunca döviz kurları ve altın fiyatlarında neler olacağı büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. FED faiz kararına saatler kala uzmanlardan peşi sıra yeni yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı sonrası dolar ne olacak? İşte uzman yorumları

    Dolar düşer mi, yükselir mi?

    Döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Bu kapsamda uzman yorumları merakla okunuyor ve son olarak piyasalar FED faiz kararına kilitlendi. Karar TSİ ile 22.00'de duyurulacak. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı sonrası dolar ne olacak? İşte uzman yorumları

    DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

    Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor.

    Memiş, "Yani, 1 gram altın 1 yılda gramında 328 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 73'e yakın getiri sağlamış oldu" dedi. "Gram altın yatırımcısın her yıl olduğu gibi 2021'de de kazandı" dedi.

    İslam Memiş, 2022 yılında dolar, euro ve altın fiyatları ilgili milyonların merakla okuyacağı şu tahminleri yaptı:

    "26 Ocak'ta Fed'i sadece ben değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuları bekliyor. Ondan sebep piyasalar yatay seyirde sıkıcı bir şekilde bekliyor.

    Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı. Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı.

    Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak.

        2022 yıl içinde dolar/TL kurunda yeni rekorlar beklediğimden, ons altında bu sürece destek olursa gram altında 1.450 lira seviyesi kaçınılmaz olur.

        Ama hemen değil! İlk önce son bir alım fırsatı olacağını öngördüğümden kısa vade için düşüş bekleyeceğim.

        Bu seviye ise 720 lira seviyesi. Öngördüğüm 720 lira seviyesi test edilirse, o gün tekrar bir yorum yapmakta fayda var.

        Belki biraz daha aşağısına sarkabilir. Bunu konuşmak için önce 720 liraya görmek gerek.

        Gram altında yüzde 50'lik alımın 630-650 lira aralığında yapıldığını hatırlatan İslam Memiş, ikinci yüzde 50'lik alım için 700 lira seviyesini bekleyenlere de şu uyarıyı yaptı:

        "Dolar için 13.80 lira üzerinden alım yapmam. Gram altında 700 lira ve daha altını beklemek gerekiyor. Şu anda erken. 800 lira üzerinde gram altın almayı çok da tercih etmem."
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