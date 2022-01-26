Dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı sonrası dolar ne olacak? İşte uzman yorumları

İslam Memiş, 2022 yılında dolar, euro ve altın fiyatları ilgili milyonların merakla okuyacağı şu tahminleri yaptı:

"26 Ocak'ta Fed'i sadece ben değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuları bekliyor. Ondan sebep piyasalar yatay seyirde sıkıcı bir şekilde bekliyor.

Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı. Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı.

Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak.