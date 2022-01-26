Döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Bu kapsamda uzman yorumları merakla okunuyor ve son olarak piyasalar FED faiz kararına kilitlendi. Karar TSİ ile 22.00'de duyurulacak. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı sonrası dolar ne olacak? İşte uzman yorumları
DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor.
Memiş, "Yani, 1 gram altın 1 yılda gramında 328 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 73'e yakın getiri sağlamış oldu" dedi. "Gram altın yatırımcısın her yıl olduğu gibi 2021'de de kazandı" dedi.
İslam Memiş, 2022 yılında dolar, euro ve altın fiyatları ilgili milyonların merakla okuyacağı şu tahminleri yaptı:
"26 Ocak'ta Fed'i sadece ben değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuları bekliyor. Ondan sebep piyasalar yatay seyirde sıkıcı bir şekilde bekliyor.
Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı. Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı.
Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak.