Altın fiyatları yönünü değiştirdi! 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları yönünü değiştirdi. Bugün altın fiyatları aşağı yönde seyrediyor. Atındaki oynamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi altında son durumu merak ediyor. Peki 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 25 Ocak 2022 Salı canlı altın fiyatları...