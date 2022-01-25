Altın fiyatları yönünü değiştirdi! 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları yönünü değiştirdi. Bugün altın fiyatları aşağı yönde seyrediyor. Atındaki oynamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi altında son durumu merak ediyor. Peki 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 25 Ocak 2022 Salı canlı altın fiyatları...
25 OCAK BUGÜN ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatlarında 25 Ocak sabahında düşüş hakim! Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında hareketlilik başladı. İşte gram, çeyrek altın fiyatları;
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 797,34
Gram altın satış: 797,43
ÖNCEKİ KAPANIŞ 800,49
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.291,00
Çeyrek altın satış: 1.319,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.582,00
Yarım altın satış: 2.635,00
ALTIN (ONS) NE KADAR?
Altın (ONS) alış: 1.841,67
Altın (ONS) satış: 1.842,01