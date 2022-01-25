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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 08:05
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    • 25.01.2022 08:05
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    Altın fiyatları yönünü değiştirdi! 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

    Son dakika altın fiyatlarında hareketlilik başladı. 25 Ocak altında düşüş görüldü. Yatırımını altından yana kullananlar, düğünde altın takacak olanlar dikkat! Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını fiyatları haberimizde! Bugün gram altının alış fiyatı 797,29 TL olurken, çeyrek altınınki ise 1.291,00 TL olarak göze çarpıyor. Peki 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika, güncel altın fiyatları...

    Altın fiyatları yönünü değiştirdi! 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatları yönünü değiştirdi. Bugün altın fiyatları aşağı yönde seyrediyor. Atındaki oynamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi altında son durumu merak ediyor. Peki 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 25 Ocak 2022 Salı canlı altın fiyatları...

    25 OCAK BUGÜN ALTIN FİYATLARI

    Altın fiyatlarında 25 Ocak sabahında düşüş hakim! Çeyrek altın, gram altın fiyatlarında hareketlilik başladı. İşte gram, çeyrek altın fiyatları;

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 797,34

    Gram altın satış: 797,43

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 800,49

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.291,00

    Çeyrek altın satış: 1.319,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.582,00

    Yarım altın satış: 2.635,00

    ALTIN (ONS) NE KADAR?

    Altın (ONS) alış: 1.841,67

    Altın (ONS) satış: 1.842,01

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.164,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.249,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 721,55

        22 ayar bilezik satış: 732,48
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        Haberler Ekonomi Altın fiyatları yönünü değiştirdi! 25 Ocak bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?
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