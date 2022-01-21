Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş başı çekiyor! Vatandaş 8 bin TL'ye varan aidatlardan şikayetçi

Ev alırken ya da kiralarken aidatları bilmek büyük önem kazandı. Özellikle sitelerdeki yüksek aidatlar site sakinlerini bezdirdi. Bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıkarken, vatandaşlar yüksek artışlara çözüm yollarını araştırmaya başladı.
Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) verilerine göre; İstanbul'da en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde görülüyor. Buralardaki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında aidat alınıyor.
İstanbul genelinde aidatların yüzde 40-50 arttığını anlatan TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, "Geçen yıl ile bu yılı kıyaslarsak Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı.