Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş başı çekiyor! Vatandaş 8 bin TL'ye varan aidatlardan şikayetçi

Genel kuruldan çıkan karara da itiraz yolu olduğunu belirten uzmanlar, şu önerilerde bulundu: "Genel kurula katılmamış ve yüksek aidatla karşılaşmış iseniz de çaresiz değilsiniz. Kat maliki sayısının üçte birinin imzası ile yeniden olağanüstü genel kurul toplanmasını isteyebilirsiniz. Yeni genel kurulda da bu oranın düşürülmesini sağlayabilirsiniz."