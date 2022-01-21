EYT’liye kısmi emeklilik (Ekonomi haberleri)

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili değişik formüller gündeme geliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş EYT'liler için yıl ve prim şartı aranırken, yeterli primi olmayanlara da kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. 3600 gün ile emeklilikten EYT kapsamı dahilinde olanlar da yararlanabilecek. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan kısmi emeklilik şartlarının, primi yetersiz EYT'liler için yumuşatılması da söz konusu olabilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Geçen yılın son 4 ayında faizi 5 puan indirerek yüzde 19'dan 14'e çeken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılın ilk toplantısında faizde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyonda gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı fiyatlama davranışlarının, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar gibi arz yönlü unsurların ve talep gelişmelerinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kurul, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" denildi.

KDV SADELEŞECEK

KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü kapsamlı çalışmaya göre başta temel gıda maddeleri olmak üzere tüm sektörlerde, KDV oranları sadeleştirilecek. KDV, halihazırda 1, 8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi üzerinde de çalışılıyor. Erdem ANILAN

KARAR ZAMANI

Yarıyıl tatili başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün yarıyıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek. Tanınmış bazı kış turizmi merkezlerinde kişi başı günlük fiyat 2 bin liradan başlarken, daha hesaplı yerler de var. Örneğin; Kars Sarıkamış'ta 1 günlük konaklama fiyatı kişi başı 425 ile bin 681 lira arasında değişiyor. Ayrıca günlüğü 914 liraya ailece apart otelde kalma imkanı bulunuyor. Kişi başı günlük fiyat, Isparta Davraz ve Kocaeli Kartepe'de bin 250 lira olurken; Kastamonu Ilgaz'da kayak yapmak isteyenler 1 gün yarım pansiyon 662 liraya konaklama yapabiliyor.

EN AZ 3 BİN TL

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Sömestir döneminde yurt içinde talebin geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40 arttığı görülüyor" dedi. Rezervasyonların Bolu, Kocaeli, Sakarya, Bursa bölgelerinde Kartalkaya, Kartepe, Abant, Sapanca, Uludağ gibi destinasyonlara ilave olarak Erciyes, Palandöken gibi kış merkezlerine yoğunlaşmış durumda olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Daha sıcak bölgeleri tercih edenlerin ilgi gösterdikleri destinasyonlar arasında Antalya ve Kıbrıs öne çıkıyor" diye konuştu. Bağlıkaya, sömestirde 4 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük paket tur fiyatlarının kış turizmi merkezlerinde ortalama 8-10 bin, Antalya gibi güneydeki tatil bölgelerinde ise ortalama 3 bin liradan başladığını söyledi.