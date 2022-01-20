2.5 ek zam hesaplara ne zaman yatacak? Ek zam yasalaştı mı? Ocak ayı memur ve emekli ek zam ödeme günü ne zaman 2022?

EK ZAM NEDİR?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan ek zam ile ilgili köşesinde şunları yazdı;



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın üzerine yüzde 2.5'luk daha ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üzerine yüzde 2.5'luk ek zam ve enflasyon farkından oluşan yüzde 22.47'lik zam eklenince memurların yeni yıl zam oranı yüzde 29.97 oldu. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak. Buna görev aylıklarının da eklenmesiyle memur zammı yüzde 30.5'e kadar çıkacak.