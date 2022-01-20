2.5 ek zam hesaplara ne zaman yatacak? Ek zam yasalaştı mı? Ocak ayı memur ve emekli ek zam ödeme günü ne zaman 2022?

Ek zam ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Meclis'te değerlendirilen teklifle kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor. En az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. Bu gelişmelerin arkasından arama motorlarında, Yüzde 2.5 zam ne zaman yatacak? Emekliler, memurlar, dul yetim ek zamlar ne zaman hesaplarda olacak? Memur ve emekliye ek zam ne zaman ödenecek? Sorularına yanıt aranıyor. İşte cevanbı!
EK ZAM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emeklilerinin maaşlarını, Bireysel Emeklilikte devlet katkısına yönelik düzenleme içeren teklif kabul edildi. Teklifle, en az emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak. Kamu memur ve emeklilerinin ücretlerine toplam yüzde 30.95 artış yapılması öngörülüyor.
Meclis'te kabul edilen memur ve emekli ek zam teklifi sonrası ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama gelmedi. Ek zamların şubat ayında mı ya da daha önce mi yatırılacağı henüz kesinleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile ödeme tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.