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    • Ekonomi
    • 20.01.2022 10:50
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    • 20.01.2022 10:50
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    Trendyol borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Trendyol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı?

    Trendyol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Trendyol borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teknoloji şirketlerinden Trendyol'un halka arz haberleri yatırımcılar tarafından oldukça dikkat çekti, ayrıntılar ekonomi gündeminde merakla araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Trendyol borsada ne zaman işlem görecek?

    Trendyol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında halka arz için İstanbul Piyasası Kurulu'na başvuru yapan firmalar yer alıyor. Yatırımcılar ünlü online alışveriş platformu Trendyol'un halka arz haberini duyunca hemen detayları merak etmeye başladı. Merak edenler için Trendyol borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    TRENDYOL HALKA ARZ NE ZAMAN? EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, platform üzerinden satılan ürünleri Avrupa ve Orta Doğu'da müşterinin kapısına kadar götürmek istediklerini, bu amaçla yurt dışında depolar kurmayı ve şirket satın almayı hedeflediklerini açıkladı. Şirket halka arzı da planlıyor.

    Önemli teknoloji şirketleri ve devlet fonlarının Trenyol'un yatırımcısı olduğuna işaret eden Çetin, artık ihracatın da dijitalleştiğine dikkati çekerek, "Platformumuzda her ilden binlerce satıcı var. Sattığımız malların yüzde 75'i Türkiye'de üretiliyor. Hedefimiz Türkiye'deki ürünleri Berlin'de, Riyad'da, Dubai'de müşterinin kapısına kadar götürmek. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bu potansiyelimiz var. Trendyol'dan satılan ürünleri 500 milyonluk Avrupa ve Orta Doğu pazarına, müşterinin kapısına kadar götürmek istiyoruz. Bu amaçla yurt dışında bazı noktalarda ayrıştırma merkezleri ve depolar kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

    "Önümüzdeki 5 sene 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Bu operasyonlar için yurt dışında şirket satın almaları da değerlendiriyoruz. Bazı yatırımları ise sıfırdan yapacağız. Yatırımcılarımız da bize inanıyor ve sermayeleriyle bizi desteklemeye hazırlar" diyen Çetin, yurt dışındaki yatırımları tamamen Trendyol markası adıyla yürüteceklerini vurguladı. Çetin, platformun isminin Avrupa'da ve Orta Doğu'da karşılığı olduğunun altını çizdi. Çetin, stratejik ortakları olan Alibaba'nın da bu stratejiyi desteklediğini aktardı.

        Halka arz planları bulunduğunu da aktaran Çetin, şöyle konuştu:

        "Bütün teknoloji şirketleri bir boyuta geldiğinde halka arz oluyor. Halka arzda üçte bir ciromuzun ihracattan geldiğini görmek istiyoruz. Zamanlama olarak hedeflerimize 2024-2025 yıllarında ulaşabiliriz. Belki 2023'e kadar da o hedeflere ulaşabiliriz. Türk şirketi olarak İstanbul ve başka bir pazarla beraber ikili halka arz olabileceğini düşünebiliriz. İkinci yer Londra mı olur, New York mu olur, o günkü duruma bakarız. New York teknoloji şirketleri için önemli bir Borsa."

        Fiyatlarının enflasyonun altında kaldığını savunan Çetin de kendilerinin sahte ürün satan satıcılarla ilişiklerini kestiklerini de belirtti.

        1,1 milyon istihdam
        Verilen bilgiye göre,"Trendyol, 2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirirken yabancı ülkelerdeki müşterilerin platformdan satın aldıkları ürünlerden oluşan ticaretin toplam hacmi 115 milyon dolara, toplam ihracat hacmi ise 265 milyon dolara ulaştı. Doğrudan ve dolaylı 1,1 milyon kişilik istihdamın 2023 yılında 2,4 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor.
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        Haberler Ekonomi Trendyol borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? Trendyol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı?
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