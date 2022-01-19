Akaryakıt zam son dakika: 20 Ocak 2022 benzine zam var mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Otomobil sahipleri tarafından benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları akşam saatlerinde araştırılan konulardan birisi oldu. Araç sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 20 Ocak 2022 benzine zam var mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...