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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 19:55
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    • 19.01.2022 20:00
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    Akaryakıt zam son dakika: 20 Ocak 2022 benzine zam var mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Akaryakıt zam son dakika haberleri araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Fiyatlarda bir artış ya da düşüş olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 20 Ocak 2022 benzine zam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzin fiyatlarına zam geldi. Peki, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Otomobil sahipleri tarafından benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları akşam saatlerinde araştırılan konulardan birisi oldu. Araç sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 20 Ocak 2022 benzine zam var mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    20 OCAK 2022 BENZİNE ZAM VAR MI?

    EPGİS'ten "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklaması yapıldı.

    Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

        MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Dün motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş zam gelmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

        Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi Akaryakıt zam son dakika: 20 Ocak 2022 benzine zam var mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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