Akaryakıt zam son dakika: 20 Ocak 2022 benzine zam var mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Otomobil sahipleri tarafından benzin, motorin ve otogaz litre fiyatları akşam saatlerinde araştırılan konulardan birisi oldu. Araç sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 20 Ocak 2022 benzine zam var mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
20 OCAK 2022 BENZİNE ZAM VAR MI?
EPGİS'ten "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklaması yapıldı.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.