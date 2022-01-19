Abonelik çilesi bitiyor! Yavaş internete iptal hakkı





BUR'ADA' KİRALIK YOK

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, evlerin turizm sezonunda kiraya verilmesi nedeniyle, adanın yerli halkı, yeni evlenen gençler ile kamu ve özel sektörde çalışanlar ya kiralık ev bulamıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlar yüzünden tutamıyor. Bu durum ise kış aylarında ada nüfusunun giderek azalmasına neden oluyor. Emlakçı Hüseyin Pehlivan, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyor. Ev sahipleri 2-3 ay kiraya verip, bütün bir yılın parasını alma peşinde" dedi. Bozcaadalı Mert Özserbes de "Bir arkadaşımdan 80 bin lira istediler. Aylık 6 bin 500 liraya denk geliyor. 5 bin liradan aşağı ev yok. 7 ile 10 bin lira arasında kira isteyen var" diye konuştu.kapanış tarihinde döviz kuru 12 lira olarak gerçekleşirse hesap sahibi 120 lira alacak. Kur farkı dolayısıyla 6 lira kendisine ödenecek.



DREAM GAMESb 2.75 MİLYAR $'A ULAŞTI

Geçen yıl Haziran'da aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin üçüncü 'unicorn'u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece 6 ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık 3 katına çıkarmayı başardı. 2019'da kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı. Dream Games CEO'su Soner Aydemir, "Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımız ile birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

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