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    Abonelik çilesi bitiyor! Yavaş internete iptal hakkı

    Cep telefonu ve internet aboneliklerinde yeni dönem başlıyor. En fazla 24 ay taahhüt olacak. Taahhüde aykırı internet hızı alan abone, sözleşmeyi cezasız feshedebilecek. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Abonelik çilesi bitiyor

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme aboneliklerine yönelik önemli düzenlemeler yaptı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, vatandaşların aboneliklerini e-Devlet üzerinden başlatılabileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Ayrıca dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olunabilecek. 'Bu kampanyaya üye olursanız, ... kampanyasını da onaylamış sayılırsınız' devri bitti. Düzenlemeyle abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı abonelik yapılamayacak. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek. Taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, ceza ödemeden sözleşme feshedilebilecek."



    EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan toplam 957 milyon liralık evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, "Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" dedi. Engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın bu yardımdan faydalandığını kaydeden Yanık, hak sahibi başına aylık bin 798 lira ödeme yapıldığını söyledi. Evde bakım yardımının Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte bin 798 liradan 2 bin 299 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Ödemeleri Şubat'ta artışlı şekilde yapacağız" diye konuştu.



    KUR KORUMALI HESAP 147 MİLYARA ULAŞTI
    Bankacılık sektöründe kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi 147 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı merak edilen sorulara yanıt verdi:
    ■ Kimler açabilir?
    Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekiyor.
    ■ Kur ne zaman ilan edilecek?
    Merkez Bankası'nın saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek.
    ■ Yararlanıcı birden fazla bankada hesap açabilir mi?
    Evet. Bunun önünde bir engel bulunmuyor.



        İKİ ÖRNEK
        ■Döviz kuru 10 lira, kur korumalı hesap faizi yıllık yüzde 14 ve 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak:
        ■ Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 lira olarak gerçekleşirse hesap sahibi 114 lira alacak. Ek ödeme olmayacak.
        ■ Hesapkapanış tarihinde döviz kuru 12 lira olarak gerçekleşirse hesap sahibi 120 lira alacak. Kur farkı dolayısıyla 6 lira kendisine ödenecek.



        BUR'ADA' KİRALIK YOK
        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, evlerin turizm sezonunda kiraya verilmesi nedeniyle, adanın yerli halkı, yeni evlenen gençler ile kamu ve özel sektörde çalışanlar ya kiralık ev bulamıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlar yüzünden tutamıyor. Bu durum ise kış aylarında ada nüfusunun giderek azalmasına neden oluyor. Emlakçı Hüseyin Pehlivan, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyor. Ev sahipleri 2-3 ay kiraya verip, bütün bir yılın parasını alma peşinde" dedi. Bozcaadalı Mert Özserbes de "Bir arkadaşımdan 80 bin lira istediler. Aylık 6 bin 500 liraya denk geliyor. 5 bin liradan aşağı ev yok. 7 ile 10 bin lira arasında kira isteyen var" diye konuştu.kapanış tarihinde döviz kuru 12 lira olarak gerçekleşirse hesap sahibi 120 lira alacak. Kur farkı dolayısıyla 6 lira kendisine ödenecek.

        DREAM GAMESb 2.75 MİLYAR $'A ULAŞTI
        Geçen yıl Haziran'da aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin üçüncü 'unicorn'u unvanının sahibi olan Dream Games, 255 milyon dolarlık yeni yatırım alarak, 2.75 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece 6 ay gibi kısa bir sürede değerini yaklaşık 3 katına çıkarmayı başardı. 2019'da kurulan İstanbul merkezli mobil oyun şirketi, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım aldı. Dream Games CEO'su Soner Aydemir, "Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımız ile birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Abonelik çilesi bitiyor! Yavaş internete iptal hakkı
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