Abonelik çilesi bitiyor! Yavaş internete iptal hakkı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme aboneliklerine yönelik önemli düzenlemeler yaptı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, vatandaşların aboneliklerini e-Devlet üzerinden başlatılabileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Ayrıca dijital görüşmeyle kimlik doğrulaması yapılarak abone olunabilecek. 'Bu kampanyaya üye olursanız, ... kampanyasını da onaylamış sayılırsınız' devri bitti. Düzenlemeyle abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı abonelik yapılamayacak. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek. Taahhütname süresi en fazla 24 ayla sınırlı olacak. Duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, ceza ödemeden sözleşme feshedilebilecek."
EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan toplam 957 milyon liralık evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, "Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" dedi. Engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın bu yardımdan faydalandığını kaydeden Yanık, hak sahibi başına aylık bin 798 lira ödeme yapıldığını söyledi. Evde bakım yardımının Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte bin 798 liradan 2 bin 299 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Ödemeleri Şubat'ta artışlı şekilde yapacağız" diye konuştu.
KUR KORUMALI HESAP 147 MİLYARA ULAŞTI
Bankacılık sektöründe kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi 147 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı merak edilen sorulara yanıt verdi:
■ Kimler açabilir?
Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekiyor.
■ Kur ne zaman ilan edilecek?
Merkez Bankası'nın saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek.
■ Yararlanıcı birden fazla bankada hesap açabilir mi?
Evet. Bunun önünde bir engel bulunmuyor.