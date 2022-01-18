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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 08:40
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    • 19.01.2022 08:41
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    Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları! 19 Ocak motorine zam var mı? Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu?

    Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Hali hazırda 1 Ocak 2022 tarihinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Motorinde 0,94, Benzinde 0,63, LPG'ye 0,29 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan zammın üzerine yeni bir zam daha geleceği iddiaları gündem oldu. Peki Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet Benzin, Motorin, LPG Otogaz fiyatları ne kadar? 19 Ocak akaryakıta zam geldi mi? İşte zamlı Benzin, Motorin, LPG Otogaz pompa satış fiyatları...

    19 Ocak akaryakıta zam mı geldi?

    19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Araç sahibi milyonlarca kişi Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Peki Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bir duyuru yapıldı mı, açıklama geldi mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

    19 OCAK AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

    EPBİS son açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerini kullandı.

    BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? İŞTE SON DURUM!

    18 Ocak İstanbul, Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

    İSTANBUL

    Benzin: 13,58 TL

    Motorin: 13,76 TL

    LPG: 9,35 TL

    ANKARA

    Benzin: 13,66 TL

    Motorin: 13,85 TL

    LPG: 9,36 TL

        İZMİR

        Benzin: 13,66 TL

        Motorin: 13,84 TL

        LPG: 9,18 TL

        EGBİS'TEN AKARYAKIT ZAMMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

        Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ocak 2022 tarihinde Benzinde 0,63, Motorinde 0,94 kuruş, 12 Ocak 2022 tarihinde LPG Otogaza 0,29 Kuruşluk zam yapılmıştı.
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        19 Ocak okullar tatil mi?
        Haberler Ekonomi Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları! 19 Ocak motorine zam var mı? Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu?
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