Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatları! 19 Ocak motorine zam var mı? Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu?

19 Ocak akaryakıta zam mı geldi? Son dakika Benzin, Motorin LPG, Otogaz ne kadar kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Araç sahibi milyonlarca kişi Zamlı Petrol Ofisi, Shell, BP, Opet akaryakıt fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Peki Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bir duyuru yapıldı mı, açıklama geldi mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...
19 OCAK AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
EPBİS son açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerini kullandı.
BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR? İŞTE SON DURUM!
18 Ocak İstanbul, Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İSTANBUL
Benzin: 13,58 TL
Motorin: 13,76 TL
LPG: 9,35 TL
ANKARA
Benzin: 13,66 TL
Motorin: 13,85 TL
LPG: 9,36 TL