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    • Ekonomi
    • 19.01.2022 08:44
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    • 19.01.2022 08:44
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    Elektrik, doğalgaz fatura desteği, gıda, yakacak, para, kira ve eşyası yardımları! SGK, SYDV, VGM kış yardımları devam ediyor!

    Devlet doğrultusundan oluşturulan kış yardımları bütün sürati ile devam ediyor. Bu anlamda öne çıkan kurumlar ise SGK, SYDV ve VGM oluyor. Bu kurumlar vatandaşlara, elektrik, doğalgaz fatura desteği, gıda, yakacak, para, kira ve eşyası yardımları sunuyor. Bu kurumlardan yarı olarak ise Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı da destekler sağlıyor. 2022 senesinde sağlanacak destek ödemelerinden bir tanesi de ev kirası yardımıdır. Ev kirası desteği iki ayrı kurumdan alınabilir. Aile Bakanlığı'nın Kaymakamlık içeriğinde etkinlik gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bu alanda destek gerçekleştiren en mühim kurumlardır.

    takvim.com.tr
    SGK, SYDV, VGM kış yardımları devam ediyor! Elektrik, doğalgaz fatura desteği...

    SGK, SYDV, VGM kış yardımları! Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese parasal yardım başvuruları SYDV'lerin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Son yapılan açıklama doğalgaz yardımlarıyla ilgili gelmişti. Bakan Yanık doğalgaz yardımı için başvuruların Şubat ayında, ödemelerin ise Mart ayında yapılacağı bilgisini paylaştı. Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi. Peki elektrik, doğalgaz fatura desteği, gıda, yakacak, para, kira ve eşyası yardımları nasıl alınır?

    2022 YILI DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bakan Yanık doğalgaz yardımı için başvuruların Şubat ayında, ödemelerin ise Mart ayında yapılacağı bilgisini paylaştı.

    2022 YILI DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

    Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

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    Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

    Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

    Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

    2022 YILI DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

    Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

    E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

    Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

        2022 YILI EV KİRASI YARDIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

        2022 senesinde sağlanacak destek ödemelerinden bir tanesi de ev kirası yardımıdır. Ev kirası desteği iki ayrı kurumdan alınabilir. Aile Bakanlığı'nın Kaymakamlık içeriğinde etkinlik gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bu alanda destek gerçekleştiren en mühim kurumlardır. SYDV'ler dışında kişilerin hayat sürdürdükleri il belediye başkanlıkları ile ilçe belediye başkanlıkları da kira yardımı ödemelerinde vatandaşlara destek sağlamaktadır.

        1100 TL YARDIM PARASI ÖDENECEK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vatandaşlara sunmuş olduğu başvuruları 2022'de devam edecek ödemelerin başında sosyal yardım parası geliyor. Sosyal yardım parası gereksinim sahibi konumunda olan vatandaşlara anlık hallerini iyileştirmeleri adına sağlanır. Bu ödemelerde rakam 1100 TL olarak ödenecek. Başvuruda bulunacak olan kişilerin halleri incelendikten sonra ödemeleri hesaplarına yatırılacak.

        VGM MUHTAÇ AYLIĞI ÖDEMESİ

        Muhtaç aylığı ödemelerinde kişilerin sağlamaları gereken şartlar "Sosyal güvencesi olmaması, Herhangi bir gelir ya da aylığı bulunmaması, Mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması, Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı sahip olunan olmaması" olarak sıralanır.

        EŞYA YARDIMLARI

        Eşya yardım parası alacak olan kişilerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tespit edilen müracaat koşulları iki aşamadan oluşuyor. Birincisi müracaatta bulunacak olan insanların genel hali ikincisi gelir koşulu. Aile Bakanlığı'nın tespit ettiği en mühim koşul hane gelir koşulu. Aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlar Eşya Yardım Desteği amacıyla müracaat yapabilirler. Bu koşul kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması.

        Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ev eşyası yardımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla sağlar. Yani vatandaşlar ev eşyası yardımı başvurularını buralardan yapacaklar. Başvurular amacıyla vatandaşlar ilk olarak kendi bulundukları ilçelerdeki kaymakamlığa gidecekler. Burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaşacaklar. Bu vakıflar üzerinden dilekçe ile başvurularını yapacaklar.

            İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI

            18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi greksinimlerini rahat giderebilmeleri amacıyla verdiği destek. Yılda en çok üç defa 40-100 lira arasında ödeme yapılıyor.

            İŞE BAŞLAMA YARDIMI

            İşkur'un işe yönlendirmesi neticesi işe yerleşenlere bir defaya mahsus verilir. Asgari ücretin 1/3'ü kadar ödeme yapılıyor.

            ASKER ÇOCUĞU YARDIMI

            18 yaşını doldurmamış bekar ve muhtaç asker çocuklarına aylık 150 lira olmak üzere her 2 ayda bir 300 lira tutarında derli toplu ödeme yapılıyor. Birden çok çocuk varsa her biri amacıyla ayrı müracaat yapılması gerekiyor.

            VGM YURT İÇİ KURU GIDA YARDIMLARI

            Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi hedefiyle Genel Müdürlüğümüzce 81 il merkezinde kuru besin yardımı verilmektedir.

            Kuru Besin Yardımından Yaralanabilecekler:

            1. Sosyal güvenliği bulunmayan ya da hane geliri net asgari ücret miktarından çok olmayanlar,

            2. 7/1976 tarihli ve 2022 saseneı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

            Başvuru:

            Kuru besin yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç vatandaşlar aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Besin Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak hedefiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen ya da posta yolu ile müracaat yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine müracaatta, çalışabilecek halde olan 18-65 yaş arasındaki vatandaşlardan Türkiye İş Kurumu iş müracaatı kaydı istenir.

            Bölge Müdürlüğünce oluşturulan değerlendirmede hali makul olanlar kuru besin hizmetinden yararlandırılır.

            Kuru gıda yardımı hizmetine oluşturulan müracaatlar sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup müracaat yapılması hizmetin anında başlatılacağı manasına gelmemektedir.

            Kuru besin yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 ay paketin teslim alınmaması halinda hizmete son verilir. Yurtiçi kuru besin yardımı hizmetinden yararlanma zamanı Aralıksız 5 sene ile sınırlıdır. 5 senenin sonucunda hizmetten yararlanılmaya devam edilmek isteniyorsa tekrardan müracaat yapılabilir.

            Kuru Besin Yardım Paketleri:

            Kuru besin yardım paketi 15 kalem besin ürününden oluşmaktadır.

            3 adet kuru besin koli tarzı bulunmaktadır: A tarzı (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tarzı (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tarzı (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler amacıyla hazırlanmaktadır.

            VGM 2022 GIDA YARDIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            2022 YILI YAKACAK YARDIMLARI

            Öncelikle vatandaşların yurt geneli müracaat yapabilecekleri yardımın başında yakacak yardımı geliyor. Yakacak yardımı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları doğrultusundan ödeniyor. Halen doğalgaz kullanmayan vatandaşlar amacıyla sağlanan yakacak yardımı en az 500 kg kömür olarak sağlanıyor. Bu yardım ödemeleri amacıyla hane gelir şartının sağlanması gerekiyor. Bir ailede yaşam sürdüren bireylerin hane gelirlerinin toplamı hanede yaşam sürdüren birey sayısına göre hesaplanıyor. Birey başı hane gelir seviyesinin asgari ücretin üçte birinden az olması isteniyor.
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            Haberler Ekonomi Elektrik, doğalgaz fatura desteği, gıda, yakacak, para, kira ve eşyası yardımları! SGK, SYDV, VGM kış yardımları devam ediyor!
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