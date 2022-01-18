Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.01.2022 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 18:14
    ABONE OL

    Borsa neden düştü? BİST son dakika borsa neden düşüyor? Borsa neden devre kesti? Devre kesici...

    Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu kapsamda konu hakkında yapılan son dakika dakika açıklamaları anbean inceleniyor. Bu kapsamda arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda "Borsa neden düşüyor?" sorusu yükselişe geçti. Peki, borsa neden düştü? BİST son dakika borsa neden düşüyor? Borsa neden devre kesti? Devre kesici nedir? İşte merak edilenler...

    Borsada son durum nedir?

    Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından önemle takip edilmektedir. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri takip edenler "Borsa neden düşüyor sorusuyla ilgili araştırmalarını arttırdı.Peki, borsa neden düştü? BİST son dakika borsa neden düşüyor? Borsa neden devre kesti? Devre kesici nedir? İşte son gelişmeler...

    Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

    KAP'A BİLDİRİMİ YAPILDI

    Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, saat 17.32.21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiği bildirildi.

        Borsa Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP_SEANS_SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir. " ifadeleri kullanıldı.

        ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ SİSTEMİ NEDİR?

        Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ? DEVRE KESİCİ NEDİR?

        Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere (oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır.

            İlgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
            Haberler Ekonomi Borsa neden düştü? BİST son dakika borsa neden düşüyor? Borsa neden devre kesti? Devre kesici...
                SON DAKİKA