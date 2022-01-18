Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından önemle takip edilmektedir. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri takip edenler "Borsa neden düşüyor sorusuyla ilgili araştırmalarını arttırdı.Peki, borsa neden düştü? BİST son dakika borsa neden düşüyor? Borsa neden devre kesti? Devre kesici nedir? İşte son gelişmeler...
Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
KAP'A BİLDİRİMİ YAPILDI
Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, saat 17.32.21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiği bildirildi.