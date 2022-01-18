Altın düşecek mi, yükselecek mi? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumları...

Dolar, euro ve altında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından önemle takip ediliyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 13,4406'den tamamlamıştı. Dolar/TL bugün güne yükselişle başladı. Öte yandan dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 786,4 liradan kapatmıştı. Peki, dolar düşer mi, yükselir mi? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları...
DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son iki yılın en yüksek seviyesini gördüğünü ve faizlerdeki bu yükseliş eğiliminin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını kaydetti.
Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirtti.
ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
Bugün, Japonya Merkez Bankası'nın genişleyici politikasını sürdüreceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile 2 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten analistler, buna paralel artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.