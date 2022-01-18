Altın düşecek mi, yükselecek mi? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumları...

DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son iki yılın en yüksek seviyesini gördüğünü ve faizlerdeki bu yükseliş eğiliminin küresel ölçekte dolar talebini artırdığını kaydetti.

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirtti.