Zamlı aylıklar hesaba yatıyor! Emekliler yüzde 25.47 zamlı maaşlarını almaya başlıyor





İLAVE ARTIŞLAR YARIN TBMM'DE

TBMM, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini yarından itibaren sürdürecek. Genel Kurul'da görüşülecek yasa teklifi ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 2.5 ilave zam yansıtılırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de taban aylık ödemesi 2 bin 500 liraya çıkarılacak. Bu 2 düzenleme de Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Bu zamlar ile oluşan farklar daha sonra yatırılacak.

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