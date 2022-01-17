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    Zamlı aylıklar hesaba yatıyor! Emekliler yüzde 25.47 zamlı maaşlarını almaya başlıyor

    Memurların ardından emeklilerde zamlı aylıklarını almaya başlayacak. Emekliler yüzde 25.47 zamlı maaşlarını bugünden itibaren almaya başlıyor. İlk ödeme SSK’lılara yapılacak...

    Zamlı aylıklar hesaba yatıyor

    Memurların ardından emekliler de zamlı aylıklarını almaya başlıyor. İlk ödeme SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri yüzde 25.47 zamlı aylıklarını ve yeni aylıktan hesaplanan ek ödemelerini bugünden itibaren hesaplarında görecek. Yaşlılık aylığı tahsis numarası son rakamı 9 olanlar bugün zamlı aylıklarını alırken; yarın 7 olanlara, sonraki gün de 5 olanlara ödeme yapılacak. SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ayın 26'sında tamamlanacak.



    Aylık tarihleri hafta sonuna denk gelenler de yeni düzenleme ile tam gününde ödemelerini alabilecek. Daha önceden aylık tarihi cumartesi gününe denk gelenler cuma, pazar gününe denk gelenler pazartesi günü parasını çekebiliyordu.



    28'İNDE TAMAM
    Yeni düzenleme ile artık hafta sonuna bile denk gelse gününde ödeme olacak. Bağ-Kur emeklileri de yüzde 25.47 zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplarında görecek.



        İLAVE ARTIŞLAR YARIN TBMM'DE
        TBMM, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini yarından itibaren sürdürecek. Genel Kurul'da görüşülecek yasa teklifi ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 2.5 ilave zam yansıtılırken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de taban aylık ödemesi 2 bin 500 liraya çıkarılacak. Bu 2 düzenleme de Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak. Bu zamlar ile oluşan farklar daha sonra yatırılacak.

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        Haberler Ekonomi Zamlı aylıklar hesaba yatıyor! Emekliler yüzde 25.47 zamlı maaşlarını almaya başlıyor
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