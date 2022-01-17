Yerli ve milli türbinler için geri sayım başladı! Tüm ülkeyi aydınlatacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sanayi İş Birliği Projeleri kapsamında, son yıllarda yerli ve milli teknolojilere yönelik tasarımlarıyla ve üretim kabiliyetleriyle dikkati çeken Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgâr türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı.
İLK KULLANIM İZMİR'DE
Projenin tanıtımı ise Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapılacak. Çok kısa zaman içinde Türkiye'nin rüzgârıyla yerli rüzgâr türbinlerinden üretilen elektrik tüm ülkeyi aydınlatacak. Proje kapsamında üretilecek 4 megavatlık ilk iki yerli türbin ise Türkiye'nin rüzgâr başkenti İzmir'de kullanılacak.
YURT DIŞINA BAĞIMLILIK AZALTILACAK.
Türkiye'nin ilk rüzgâr santrali olan Alaçatı Rüzgâr Enerjisi Santrali yerli türbinlere de ev sahipliği yapacak. Proje sonunda, yüksek güçteki yerli türbinlerin imalatı sağlanacak ve bu alandaki yurt dışına bağımlılık azaltılacak.