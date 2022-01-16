17 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak 2022! Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ocak ayı maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.
17 OCAK 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının Ocak ayı ödemeleri başladı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?
Mevcut: 1.797,95
Yeni: 2.292,02
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Mevcut: 828,21
Yeni: 1.055,80
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
-%40-69
Mevcut: 661,13
Yeni: 842.81
%70 ve üstü:
Mevcut: 991,69
Yeni: 1.264,20.