17 Ocak 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bugün evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak 2022! Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ocak ayı maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.