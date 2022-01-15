Yarıyıl tatili yaklaştı kayak merkezlerine talep arttı! Oteller fiyatları katladı





Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon ya da her şey dahil hizmet verirken, oda+kahvaltı çalışanlar da var. Tesislerde genel olarak 5 ya da 6 yaş ve altı çocuklardan ücret alınmıyor. Az da olsa bazı otellerde ücretsiz yaş sınırı 11'i buluyor. 24-27 Ocak tarihleri arasında 3 gece konaklamalı tatil yapmak isteyenler 2 yetişkin için Uludağ'da otellere yemekler dahil 6 bin 750 ile 22 bin 728 lira arasında para öderken; seçilen odaya göre bu tutar 54 bin liraya kadar çıkabiliyor.