Yarıyıl tatili yaklaştı kayak merkezlerine talep arttı! Oteller fiyatları katladı

Yaklaşan yarıyıl tatili kayak merkezlerini hareketlendirdi. 24 Ocak'ta başlayacak ve 2 hafta sürecek yarıyıl tatili için kayak merkezlerine yoğun ilgi oldu. Talep fiyatlara da yansıdı. Bazı otellerde fiyatlar neredeyse katlanırken, bir ailenin 3 gün kayak tatilinin faturasının 3 bin 900 liradan başlayıp, 70 bin 785 liraya kadar çıktığı görüldü.
Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon ya da her şey dahil hizmet verirken, oda+kahvaltı çalışanlar da var. Tesislerde genel olarak 5 ya da 6 yaş ve altı çocuklardan ücret alınmıyor. Az da olsa bazı otellerde ücretsiz yaş sınırı 11'i buluyor. 24-27 Ocak tarihleri arasında 3 gece konaklamalı tatil yapmak isteyenler 2 yetişkin için Uludağ'da otellere yemekler dahil 6 bin 750 ile 22 bin 728 lira arasında para öderken; seçilen odaya göre bu tutar 54 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Palandöken'de fiyat oda+kahvaltı 3 bin 900 liradan (6 yaş altı 1 çocuk ücretsiz) başlarken, tam pansiyon 34 bin 437 liraya (5 yaş altı 1 çocuk ücretsiz) kadar çıkabiliyor. Seçilen odaya göre 11 yaş altı 2 çocuk da dahil fiyat 70 bin 785 lirayı bulabiliyor. Kartalkaya'da ise aynı tarihlerde 2 kişilik tatil için 12 bin 955 (1 çocuk dahil) ile 31 bin 671 lira (6 yaş altı 1 çocuk ücretsiz) arasında para ödemek gerekiyor. Seçilen odaya göre fiyat 49 bin 528 liraya kadar yükseliyor.