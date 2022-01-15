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    Yarıyıl tatili yaklaştı kayak merkezlerine talep arttı! Oteller fiyatları katladı

    Yarıyıl tatili için kayak merkezlerine talep büyük oldu. Bazı otellerde fiyatlar da neredeyse katlandı. 3 gün tatilin faturası 3 bin 900 liradan başlarken, 70 bin 785 liraya kadar çıktı..

    Çığıl Ön Yener
    Kâr tatili

    Yaklaşan yarıyıl tatili kayak merkezlerini hareketlendirdi. 24 Ocak'ta başlayacak ve 2 hafta sürecek yarıyıl tatili için kayak merkezlerine yoğun ilgi oldu. Talep fiyatlara da yansıdı. Bazı otellerde fiyatlar neredeyse katlanırken, bir ailenin 3 gün kayak tatilinin faturasının 3 bin 900 liradan başlayıp, 70 bin 785 liraya kadar çıktığı görüldü.



    Kayak merkezlerinde otellerin büyük bölümü tam pansiyon ya da her şey dahil hizmet verirken, oda+kahvaltı çalışanlar da var. Tesislerde genel olarak 5 ya da 6 yaş ve altı çocuklardan ücret alınmıyor. Az da olsa bazı otellerde ücretsiz yaş sınırı 11'i buluyor. 24-27 Ocak tarihleri arasında 3 gece konaklamalı tatil yapmak isteyenler 2 yetişkin için Uludağ'da otellere yemekler dahil 6 bin 750 ile 22 bin 728 lira arasında para öderken; seçilen odaya göre bu tutar 54 bin liraya kadar çıkabiliyor.



    Palandöken'de fiyat oda+kahvaltı 3 bin 900 liradan (6 yaş altı 1 çocuk ücretsiz) başlarken, tam pansiyon 34 bin 437 liraya (5 yaş altı 1 çocuk ücretsiz) kadar çıkabiliyor. Seçilen odaya göre 11 yaş altı 2 çocuk da dahil fiyat 70 bin 785 lirayı bulabiliyor. Kartalkaya'da ise aynı tarihlerde 2 kişilik tatil için 12 bin 955 (1 çocuk dahil) ile 31 bin 671 lira (6 yaş altı 1 çocuk ücretsiz) arasında para ödemek gerekiyor. Seçilen odaya göre fiyat 49 bin 528 liraya kadar yükseliyor.



        FARKI FİYATI
        Yarıyıl tatili otel fiyatlarına da yansıdı. Aynı otellerin aynı odalarının fiyatları karşılaştırıldığında yarıyıl tatili ve öncesi arasında büyük fark olduğu görülüyor.



        Bazı otellerde tatilde fiyatlar neredeyse katlanıyor. İşte 2 kişilik 3 gece konaklamalı tatil için otellerin tarihlere göre belirlediği farklı fiyatlar.

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        Haberler Ekonomi Yarıyıl tatili yaklaştı kayak merkezlerine talep arttı! Oteller fiyatları katladı
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