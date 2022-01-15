İtalya'da uçabilen yat konsepti tanıtıldı!

İtalyan tasarım stüdyosu Lazzarini, Air Yacht adlı helyumla çalışan uçan bir mega yat konseptini tanıttı. Karbon fiberden inşa edilen konsept, dört köprü ile 80 metrelik merkezi bir gövdeye bağlanan 150 metrelik iki hava gemisinden oluşuyor. Karbon fiber yapı, 4 adet güneş enerjili elektrikli pervane ve 2 adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceği ve suda yüzebileceği açıklandı.
AYDA 150 LİRAYA AİLE BOYU SAĞLIK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası'nı (GSS) anlattı:
● Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, ayda 150,12 lira GSS primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
● GSS primini ödeyecek gücü olmayan ise gelir testi yaptırabiliyor.
● Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için bin 668 liranın) altında ise bu vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.
● Analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara, lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti veriliyor.
● Acilde tedavi görenlerin GSS kapsamında sağlığa erişimi sağlanıyor.
● BAĞ-KUR ve GSS sistemine prim borcu olan vatandaşlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilecek.
'ÜRETENE DESTEĞE DEVAM EDECEĞIZ'
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın yine ana misyonları olmaya devam edeceğini ancak diğer reel sektörü, ticareti, KOBİ'leri ve özelikle de üretim, yatırım, ihracat ve istihdama katkıda bulunacak firmaları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.