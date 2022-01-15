İtalya'da uçabilen yat konsepti tanıtıldı!





4 MİLYON EVE GAZ DESTEĞİ

Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: 2 taksit halinde verilecek. Yıllık 450-bin 150 liralık yakacak yardımı yapılacak. Dar gelirlilere yakacak desteğinin detayları belli oldu. Destekten 4 milyon hane yararlanacak. Aile Bakanı Derya Yanık, yılda iki taksit (Ekim ve Mart) halinde verilecek desteğin 450-bin 150 lira arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını söyledi.

Şubat'ın 2. yarısında başvurular alınacak.

Mart'ın ikinci yarısında da destek ödemeleri yapılacak.

Başvurular e-Devlet'ten gerçekleştirilecek.

Ödemeler PTT aracılığıyla olacak. Hak sahibi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini yapmış sayılacak. (Fatma GÖKSU)



300 BİN KİŞİYE KUR KORUMALI HESAP

Kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu bilgileri verdi: "Buradan aldığımız miktar çarşamba itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Bu, günde ortalama 10 milyar TL'nin sisteme dahil olduğunu gösteriyor. Bunun yaklaşık yüzde 15'i Döviz Tevdiat Hesapları'ndan (DTH) geliyor."



HIZLI DESTEK İLE 25 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, Hızlı Destek Programı'nda 10 günde 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştıklarını söyledi. Desteği doğrudan KOSGEB olarak kendilerinin sağladığını aktaran Şahin, şöyle konuştu: "31 Mart tarihine kadar başvuru yapılabilir. 10 günde sistemde yüklü rakamımız 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştı. Ödemeler başladı. KOSGEB'in web sayfası üzerinden doğrudan başvurabilirsiniz."



ZAMLI ELEKTRİK FATURASINA DİKKAT

Elektrikte tarife değişikliği ve yeni fiyatların 1 Ocak'tan itibaren başlaması sonrasında Aralık ayı ile birleşen faturalar yüksek gelmeye başladı. Bazı şirketlerin tüm kullanımı yeni tarifeden hesapladığı yönündeki iddialar da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) harekete geçirdi. EPDK, Aralık ayına ait faturaları mercek altına aldı.

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