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    İtalya'da uçabilen yat konsepti tanıtıldı!

    İtalyan tasarım stüdyosu havada gidebilen yat konseptini tanıttı. Yatın maksimum 100 kilometre hızla 48 saatten fazla uçabileceği belirtildi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Yok böyle ha’yat’

    İtalyan tasarım stüdyosu Lazzarini, Air Yacht adlı helyumla çalışan uçan bir mega yat konseptini tanıttı. Karbon fiberden inşa edilen konsept, dört köprü ile 80 metrelik merkezi bir gövdeye bağlanan 150 metrelik iki hava gemisinden oluşuyor. Karbon fiber yapı, 4 adet güneş enerjili elektrikli pervane ve 2 adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceği ve suda yüzebileceği açıklandı.



    AYDA 150 LİRAYA AİLE BOYU SAĞLIK
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası'nı (GSS) anlattı:
    ● Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, ayda 150,12 lira GSS primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
    ● GSS primini ödeyecek gücü olmayan ise gelir testi yaptırabiliyor.
    ● Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için bin 668 liranın) altında ise bu vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.
    ● Analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara, lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti veriliyor.
    Acilde tedavi görenlerin GSS kapsamında sağlığa erişimi sağlanıyor.
    BAĞ-KUR ve GSS sistemine prim borcu olan vatandaşlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilecek.



    'ÜRETENE DESTEĞE DEVAM EDECEĞIZ'
    Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın yine ana misyonları olmaya devam edeceğini ancak diğer reel sektörü, ticareti, KOBİ'leri ve özelikle de üretim, yatırım, ihracat ve istihdama katkıda bulunacak firmaları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.



        4 MİLYON EVE GAZ DESTEĞİ
        Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: 2 taksit halinde verilecek. Yıllık 450-bin 150 liralık yakacak yardımı yapılacak. Dar gelirlilere yakacak desteğinin detayları belli oldu. Destekten 4 milyon hane yararlanacak. Aile Bakanı Derya Yanık, yılda iki taksit (Ekim ve Mart) halinde verilecek desteğin 450-bin 150 lira arasında olacağını ve 3 milyar lirayı bulacağını söyledi.
        Şubat'ın 2. yarısında başvurular alınacak.
        Mart'ın ikinci yarısında da destek ödemeleri yapılacak.
        Başvurular e-Devlet'ten gerçekleştirilecek.
        Ödemeler PTT aracılığıyla olacak. Hak sahibi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini yapmış sayılacak. (Fatma GÖKSU)

        300 BİN KİŞİYE KUR KORUMALI HESAP
        Kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu bilgileri verdi: "Buradan aldığımız miktar çarşamba itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Bu, günde ortalama 10 milyar TL'nin sisteme dahil olduğunu gösteriyor. Bunun yaklaşık yüzde 15'i Döviz Tevdiat Hesapları'ndan (DTH) geliyor."

        HIZLI DESTEK İLE 25 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI
        KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, Hızlı Destek Programı'nda 10 günde 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştıklarını söyledi. Desteği doğrudan KOSGEB olarak kendilerinin sağladığını aktaran Şahin, şöyle konuştu: "31 Mart tarihine kadar başvuru yapılabilir. 10 günde sistemde yüklü rakamımız 25 bin istihdam taahhüdüne ulaştı. Ödemeler başladı. KOSGEB'in web sayfası üzerinden doğrudan başvurabilirsiniz."

        ZAMLI ELEKTRİK FATURASINA DİKKAT
        Elektrikte tarife değişikliği ve yeni fiyatların 1 Ocak'tan itibaren başlaması sonrasında Aralık ayı ile birleşen faturalar yüksek gelmeye başladı. Bazı şirketlerin tüm kullanımı yeni tarifeden hesapladığı yönündeki iddialar da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) harekete geçirdi. EPDK, Aralık ayına ait faturaları mercek altına aldı.

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        Haberler Ekonomi İtalya'da uçabilen yat konsepti tanıtıldı!
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