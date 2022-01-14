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    Çocuk desteğine zam geldi! 1259 TL yerine 1611 TL

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının 259 liradan, bin 611 liraya çıkarttıklarını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Çocuk desteğine zam geldi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bin 259 liradan bin 611 liraya yükselttiklerini söyledi. SED hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten Yanık, ödemelerden 142 bin çocuğun yararlandığını aktardı. Yanık, Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin lira yatıracaklarını, ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını kaydetti.



    KURAYLA 10 BİN İŞÇİ ALINACAK
    Sağlık Bakanlığı'na bu yıl çeşitli hizmetler için alınacak işçiler sınavsız kura ile belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter huzurunda kurayla belirlenebilecek. İlk aşamada 10 bin işçi alınması planlanıyor.



    GRİZU-263 UZAYDA
    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Zonguldak'ta 1992'deki grizu patlamasında ölen madencilerin isimlerini taşıyan uydunun, 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

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    Haberler Ekonomi Çocuk desteğine zam geldi! 1259 TL yerine 1611 TL
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