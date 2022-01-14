Çocuk desteğine zam geldi! 1259 TL yerine 1611 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bin 259 liradan bin 611 liraya yükselttiklerini söyledi. SED hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten Yanık, ödemelerden 142 bin çocuğun yararlandığını aktardı. Yanık, Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin lira yatıracaklarını, ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını kaydetti.