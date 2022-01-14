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    BES’e destek arttı! Devlet katkısı yüzde 30 oldu... 45 yaş üstüne otomatik katılım

    TBMM’de kabul edilen reform BES’in cazibesini artırdı. Devlet katkısı % 30 olurken; para çekme, 45 yaş üstüne de otomatik katılım gibi imkanlar geldi.

    BES’e destek arttı

    Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) önemli yenilikler geldi. TBMM'de kabul edilen ve Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek reform, BES'e girişi teşvik eden ve katılımcıların da sistemde devamlılığını sağlayacak 5 önemli destek içeriyor:
    Hem mevcut katılımcıların hem de sisteme yeni girecek katılımcıların ödeyeceği katkı payları yüzde 25 yerine yüzde 30'luk devlet katkısından faydalanmaya başlayacak.



    Yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısı alınabilecek.



    45 yaşını aşan çalışanlar da otomatik katılım sistemine (OKS) katılabilecek.



        Katılımcılar nakit ihtiyacını karşılamak üzere sistemden çıkmak zorunda kalmadan birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarı çekebilme imkanına sahip olacak.



        BES sözleşmelerinden kaynaklı alacağın temlik edilmesi suretiyle bankalara teminat olarak gösterilebilmesine imkan tanınacak. Bankalar ile emeklilik şirketleri arasında kurulacak entegrasyon sayesinde, avantajlı koşullarla ve hızlı bir şekilde BES'ten ayrılmaksızın kişilerin uygun koşullarla finansmana erişebilmesi sağlanmış olacak.

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        Haberler Ekonomi BES’e destek arttı! Devlet katkısı yüzde 30 oldu... 45 yaş üstüne otomatik katılım
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