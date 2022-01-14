BES’e destek arttı! Devlet katkısı yüzde 30 oldu... 45 yaş üstüne otomatik katılım

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) önemli yenilikler geldi. TBMM'de kabul edilen ve Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek reform, BES'e girişi teşvik eden ve katılımcıların da sistemde devamlılığını sağlayacak 5 önemli destek içeriyor:

Hem mevcut katılımcıların hem de sisteme yeni girecek katılımcıların ödeyeceği katkı payları yüzde 25 yerine yüzde 30'luk devlet katkısından faydalanmaya başlayacak.